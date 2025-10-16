Detenidos dos vecinos de Asturias por un robo por alunizaje en una cafetería de Ribadeo (Lugo)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil. - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Oct.

La Guardia Civil detuvo a un vecino de Soto de Ribera, de 21 años de edad, y a un hombre de Avilés, de 24 años, como presuntos autores de un robo por alunizaje en un local de hostelería del municipio lucense de Ribadeo.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos se produjeron en septiembre cuando empotraron un vehículo contra la fachada de un establecimiento de hostelería para acceder al interior, sustrayendo la caja registradora y la máquina expendedora de tabaco.

El vehículo empleado para el ilícito había sido sustraído previamente en la localidad coruñesa de Betanzos. Además, los detenidos habían sustraído otros dos turismos en las localidades de Ribadeo y Avilés.

La Guardia Civil comenzó una investigación en la que determinaron la identidad de los presuntos autores. Así, uno de ellos fue detenido el 10 de octubre en Oviedo y el otro fue arrestado en la jornada del jueves en Avilés, del que la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.