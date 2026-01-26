Detenidos dos vecinos de A Rúa (Ourense) en la desarticulación de un punto de venta de drogas

Operación en A Rúa en la desarticulación de un punto de venta de drogas. - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Roca de la Guardia Civil de A Rúa (Ourense) deutvo a dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública durante la desarticulación de un punto de venta de drogas que operaba en la comarca de Valdeorras.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, la fase de explotación de la operación, denominada 'White Street', tuvo lugar el pasado día 19 cuando los agentes realizaron un registro domiciliario e intervinieron 100 gramos de cocaína, dinero en metálico, envoltorios y útiles para la preparación de la droga.

Las dos personas detenidas pasaron a disposición del Juzgado de O Barco de Valdeorras, que decretó su puesta en libertad.