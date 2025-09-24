Detenidos tres vecinos de O Barco (Ourense) acusados de la venta de cocaína al menudeo

Material incautado a los tres detenidos por tráfico de drogas en O Barco - GARDIA CIVIL

OURENSE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de O Barco de Valdeorras (Ourense) como presuntos autores de un delito contra la salud pública y tráfico de drogas por la venta de cocaína al menudeo.

De ello ha informado el instituto armado, que explica que la detención fue llevada a cabo por el Equipo Roca de A Rúa, en colaboración con la Guardia Civil de O Barco, el pasado día 18 de septiembre.

La investigación fue iniciada después de que los agentes tuviesen conocimiento de la venta al menudeo de cocaína en O Barco. Por ello, durante los días 18 y 19 de septiembre establecieron varios operativos de vigilancia que dieron como resultado la detención de tres personas y la aprehensión de 100 papelinas de cocaína y 49 gramos de marihuana.

La Guardia Civil practicó un registro domiciliario en el que se incautó de 1.145 euros en efectivo, dos básculas de precisión y útiles para envasado y distribución de droga.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia de O Barco de Valdeorras.