Detenidos en Vigo tres varones que huyeron tras intentar robar en el interior de una vivienda

Detenidos en Vigo tres individuos que se dieron a la fuga tras intentar robar en una vivienda del barrio de Teis. - POLICÍA NACIONAL

VIGO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Vigo han detenido a tres varones que trataban de huir después de intentar robar en el interior de una vivienda del barrio de Teis.

Según han informado fuentes policiales, la sala del 091 recibió una llamada de un testigo, que informaba de que había visto a varios individuos entrando por la ventana de una vivienda y que, al saberse descubiertos, habían emprendido la huida. Este testigo facilitó la descripción de los sospechosos e incluso inició la persecución por la vía pública tras ellos.

La Policía movilizó efectivos hasta el lugar y, tras una batida por la zona, encontraron a tres varones que trataban de ocultarse de los agentes. Su apariencia coincidía con la descripción aportada por el testigo, por lo que se les dio el alto y fueron identificados.

Los agentes encontraron un par de guantes negros junto a los sospechosos, y al cachearlos les intervinieron diversas dosis de sustancias estupefacientes, así como 350 euros en efectivo. Los tres fueron detenidos y puestos a disposición judicial.