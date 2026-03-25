Detienen a dos personas en Ames (A Coruña) por varios delitos de robo con fuerza

Joyas incautadas - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Santiago de Compostela en colaboración con la Guardia Civil del Puesto Principal de Milladoiro - Ames ha detenido a dos personas como presuntos autores de varios delitos de robo.

Tal y como recogen en un comunicado, la investigación, tutelada por el Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción, Plaza nº2 de Santiago de Compostela, se inició a raíz de la comisión de varios robos con fuerza en viviendas el pasado mes de diciembre.

En el transcurso de la misma, los agentes averiguaron que los mismos eran realizados por miembros de un grupo criminal afincado en Cataluña, desde donde se desplazaban a distintos puntos de la geografía nacional, permaneciendo en el lugar varias semanas para la comisión de los ilícitos.

Explican que el modus operandi consistía en trasladarse a zonas residenciales próximas a ciudades o pueblos durante el día, para localizar posibles objetivos. Una vez seleccionados, realizaban un estudio de los accesos y posibles vías de escape.

Posteriormente, normalmente al anochecer, se desplazaban en el vehículo hasta una zona próxima, permaneciendo el conductor en su interior en labores de vigilancia mientras el resto del grupo, una vez comprobado que en su interior no se encontraban los moradores, accedía a la vivienda, registrando las habitaciones principales en busca de joyas y dinero en efectivo preferentemente.

Tras conseguir su objetivo, regresaban al vehículo y se trasladaban a otro domicilio, en ocasiones en las proximidades del anterior, llegando a realizar dos o tres robos en pocas horas.

La Guardia Civil, además de la identifación y detención de dos de los componentes del grupo, logró la recuperación de gran cantidad de las joyas sustraídas. Se les investiga como presuntos autores de delitos de robo con fuerza y otro de pertenencia a grupo criminal.

Los detenidos, junto con las actuaciones, fueron puestos a disposición del mencionado Tribunal, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en Centro Penitenciario. Las joyas recuperadas fueron restituidas a sus legítimos propietarios, quedando aún gran cantidad de ellas sin entregar. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.