Detienen a dos personas involucradas en un apuñalamiento ocurrido en febrero en Bertamiráns (A Coruña)

Una agente de la Guardia Civil frente a su ordenador. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de la Guardia Civil de Santiago de Compostela ha detenido a un hombre y a una mujer como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa en Bertamiráns.

Según informan en un comunicado, la investigación se inició a raíz del apuñalamiento de un varón el pasado 19 de febrero sobre las 20:30 horas, en el parque Pazo da Peregrina de esa localidad.

En el transcurso de la investigación, averiguaron que el apuñalamiento vino precedido de una discusión entre la detenida y un varón. En un momento de la misma, la mujer llama a otro varón, enzarzándose ambos hombres en una pelea a puñetazos, uniéndose posteriormente a la pelea la detenida, el hijo de esta y otra persona.

Durante la agresión, la mujer exhibió un cuchillo de cocina y se lo clavó a la víctima varias veces en el tórax. Tras lo ocurrido, los cuatro huyeron del lugar, quedando la víctima tendida en el suelo, sangrando abundantemente.

Instantes después, llegaron al lugar una patrulla de la Policía Local de Ames y otra de la Guardia Civil alertados por los vecinos, procediendo a taponar las heridas hasta la llegada de los servicios médicos que realizaron a su traslado al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Como fruto del trabajo de campo realizado, los agentes lograron la identificación de los agresores, siendo las cuatro personas conocidas de las fuerzas de seguridad por ilícitos de diversa índole.

La Guardia Civil procedió a la detención de la mujer y de su hijo como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, iniciando un dispositivo de localización de los otros agresores.

Los detenidos, junto con las actuaciones realizadas, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza nº 2 de Santiago de Compostela. La Autoridad Judicial decretó su ingreso en centro penitenciario, los otros dos implicados se personaron en el mismo tribunal decretándose su libertad con cargos.