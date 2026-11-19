SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto de Noia detuvo el pasado 13 de noviembre a un varón de 51 años de edad, vecino de la localidad, como presunto autor de dos delitos de robo con fuerza en establecimientos de hostelería y un delito de hurto en el interior de un vehículo.

Según recogen en un comunicado, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 11 al 12 de noviembre en el casco urbano de Noia. En concreto, se produjeron dos robos con fuerza en sendos establecimientos hosteleros y un hurto en el interior de un turismo estacionado en la vía pública.

Los responsables de los establecimientos afectados presentaron las correspondientes denuncias durante la mañana del día 12, tras comprobar los daños ocasionados y la sustracción de dinero en efectivo, así como de diversos productos de alimentación y bebidas.

El valor total de los efectos sustraídos se estima en aproximadamente 900 euros en metálico, además de los productos mencionados.

Tras tener conocimiento de los hechos, una patrulla de la Guardia Civil del Puesto de Noia se hizo cargo de las primeras actuaciones. El trabajo policial desarrollado, junto con la colaboración ciudadana y las posteriores gestiones de investigación, permitió identificar rápidamente al presunto responsable de los tres hechos delictivos.