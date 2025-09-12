Díaz acusa a PP, Junts y Vox de "abofetear a 12,5 millones de trabajadores" con su no a la norma de reducción de jornada

VILAMARTÍN DE VALDEORRAS (OURENSE), 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al Partido Popular, a Junts y a Vox de "abofetear a 12,5 millones y medio de trabajadores y trabajadoras" con su oposición a la norma que incluía la reducción de la jornada laboral, regulaba la desconexión digital y el registro horario.

Tras reunirse con alcaldes de municipios afectados por los incendios este viernes en Vilamartín de Valdeorras (Ourense), Yolanda Díaz ha llamado la atención sobre el hecho de que el PP "no aplaudió cuando no salió adelante la norma". "El PP no aplaudió porque sabe que estaba dañando a los trabajadores y a las trabajadoras del país", ha dicho.

Dicho esto, se ha referido al diálogo social como una "herramienta imprescindible" y ha recordado que negoció con los agentes sociales 11 meses y con Junts "más de seis meses". "El diálogo no es todo o nada, el diálogo es que todas esas partes ceden", ha afirmado en referencia a la formación liderada por Carles Puigdemont.

La ministra ha sostenido que el documento que se sometía a votación incluía medidas articuladas para "propiciar la mayor modernización de las pequeñas empresas y de los autónomos" que, según ha dicho, es "lo que hay que hacer" y para lo que "cuanto antes" hay que ponerse a trabajar.

Yolanda Díaz ha sostenido que la productividad, los salarios y la duración de la jornada laboral son las cosas que "importan a la gente" y que centraron el debate en el Congreso frente al "barullo" que se observa "normalmente".

Por ello, ha incidido en que "el diálogo no es todo o nada" y ha incidido en que en las mesas "se cede". Además, ha dejado claro que seguirá trabajando "por el bien común" y ha puesto en valor que los cambios en el registro horario, "clave para los trabajadores", "ya están en consulta pública".

Tras ello, ha insistido en que el PP "tiene 137 diputados y diputadas que abofetearon a la cara a 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras", unos parlamentarios que "no aplaudieron" porque sabían que su posición "sale cara".

Además, se ha mostrado convencida de que la medida saldrá adelante y "será ley". "Porque cuando la mayoría social vota quien vota y quiere que salga adelante, vamos, no hay traba posible para ella", ha dicho.

ENCUESTAS ELECTORALES

Preguntada sobre la última encuesta del CIS y sobre si sería partidaria de un adelanto electoral, Yolanda Díaz ha pedido respecto a las "instituciones" y ha incidido en que el Gobierno "está tomando medidas que están cambiando la vida de la gente".

"El Gobierno de España está tomando medidas que están cambiando la vida de la gente", ha señalado para recordar la reciente aprobación de la ampliación de los permiso para las familias por nacimiento.