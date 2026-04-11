Diez gallegos navegarán en la nueva misión de la flotilla solidaria con rumbo a Gaza, que parte el domingo de Barcelona

Archivo - Una persona durante una concentración en apoyo a la Global Sumud Flotilla, a 2 de octubre de 2025, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diez gallegos, como mínimo, navegarán en la nueva misión de la Global Sumud Flotilla con rumbo a Gaza, que partirá este domingo, 12 de abril, desde el puerto de Barcelona. En ella participarán más de 3.000 personas de 100 países diferentes.

El objetivo de esta expedición, formada por hasta 100 barcos que saldrán desde múltiples puntos del Mediterráneo, es "romper el bloqueo ilegal y garantizar la ayuda vital" a la población civil palestina mediante la apertura de un corredor humanitario.

Paralelamente a la navegación, esta previsto que un convoy recorra por tierra el Norte de África, para que se vayan uniendo participantes de todo el mundo hacia el paso de Rafah.

La flotilla está integrada por una coalición global que incluye a la Sumud Flotilla, Mil Madleens a Gaza y Freedom Flotilla y al bordo de ella viajan profesionales sanitarios, docentes, personal de ingeniería civil y bioconstrucción, así como equipos de investigación y observación legal.

Entre ellas, están confirmados 10 tripulantes gallegos, aunque se pueden sumar más que saldrán de otros países, según ha señalado la portavoz de Global Sumud Flotilla Galicia, Ánxela Gippini. No obstante, por una cuestión de seguridad y protección de los participantes, no desvelarán información específica sobre sus perfiles hasta que estén embarcados.

MOVILIZACIONES

Con motivo de la salida de la flotilla, Global Sumud Galiza ha convocado movilizaciones en apoyo en distintas localidades de la Comunidad, que se extenderán desde este sábado hasta el lunes.

Las concentraciones s inaugurarán este sábado por la tarde en Ferrol (19.00 horas) en el muelle de la antigua fábrica de hielo, y Pontevedra (19.00 horas), con salida desde el Hospital Provincial.

En la jornada del domingo se llevará a cabo el mayor número de movilizaciones. De esta manera, a las 12.00 horas tendrán lugar Santiago de Compostela (Praza do Toural); en Vigo (Náutico); en A Coruña (Obelisco); en Lugo (Ayuntamiento); en Viveiro (Praza Maior); en Ribadeo (Ayuntamiento); en Lalín (Praza da Igrexa); en la Costa da Morte (Peirao de Corbución), y en Ribadeo, (12.30 horas), en el Ayuntamiento. Por la tarde, será el turno de Ponteareas, a las 20.00 horas, ante los juzgados.

Finalmente, el lunes la movilización se llevará a cabo en Redondela (Ayuntamiento) y Ourense (Praza das Mercedes), ambas a las 20.00 horas.