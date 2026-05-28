Dimite el alcalde socialista de Vilamartín de Valdeorras tras más de una década como regidor y tres mayorías absolutas

Archivo - Imagen de archivo del alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez Barreiro (centro de la imagen) - EUROPA PRESS - Archivo

OURENSE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Vilamartín de Valdeorras (Ourense), Enrique Álvarez Barreiro, ha anunciado este jueves en el pleno municipal su intención de renunciar al cargo tras más de una década como regidor de esta localidad.

Álvarez Barreiro ha explicado que, por "motivos de índole estrictamente personal", presenta su renuncia "voluntaria y formar" como alcalde de este municipio.

El regidor ha trasladado su "más sincero agradecimiento" a los vecinos y vecinas, a la corporación municipal y a todo el personal del ayuntamiento por el apoyo y el trabajo conjunto a lo largo de su etapa al frente del Consistorio.

Visiblemente emocionado, ha reconocido que es un momento "difícil" para él, que le "cuesta" tras 15 años dedicados al Ayuntamiento. "Pero la familia en este momento me requiere", ha afirmado.

Enrique Álvarez Barreiro (Folgoso do Courel, 1964), encabezó en 2011 la candidatura del PSdeG a la alcaldía de Vilamartín de Valdeorras y fue elegido alcalde como candidato de la lista más votada, la primera vez en la democracia que el PSOE alcazaba el bastón de mando en esta localidad.

El 21 de enero de 2013 perdió la alcaldía que tras una moción de censura impulsada por su predecesora en el cargo, María Jesusa Candal, candidata del PPdeG. Sin embargo, en las municipales de 2015 volvió a presentarse y logró la primera de sus tres mayorías absolutas --volvería a alcanzarla en 2019 y 2023--.

Fuentes consultadas por Europa Press han trasladado que la teniente de alcalde y diputada provincial, Sherezade Núñez, asumirá previsiblemente la alcaldía.