La Diputación apoyará con 200.000 euros cada nueva ruta que se establezca en Peinador para promoción en destino

Luisa Sánchez en la rueda de prensa de este miércoles. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS
VIGO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha anunciado este miércoles que el gobierno provincial apoyará con 200.000 euros cada nueva ruta que se establezca en Peinador para promoción en destino.
Así lo ha señalado esta mañana en una rueda de prensa llevada a cabo en la sede de la Diputación en Vigo, donde ha dicho que a partir de septiembre el mapa de rutas del aeropuerto vigués se va a reducir a cuatro conexiones, lo que supone el "mínimo histórico" nunca antes registrado.
Por ello, ha insistido en la importancia de actuar y ha pedido al gobierno local que deje de usar Peinador como "instrumento de confrontación".
Sánchez ha indicado que las políticas aeroportuarias llevadas a cabo en la última década en Vigo han sido "a todas luces" un "fracaso", ya que se han invertido más de 10 millones de euros en financiar aerolíneas pero "ninguna se ha consolidado".
Para ella, es una situación "insostenible", por lo que la Diputación ahora ofrece 200.000 euros para cada ruta que se establezca en el aeropuerto olívico, sin límite de conexiones.
La idea, ha dicho, es "actuar en destino" a través de promoción turística para captar viajeros.
En cuanto a los destinos, ha subrayado que Aena tiene datos de ciudades que generan interés por Vigo, tanto nacionales como internacionales. En estos últimos, se ha referido, por ejemplo, a ciudades como Milán, Londres, Ámsterdam o París.
"Donde haya oportunidad de traer conexiones a Vigo. No nos ponemos límites. La cuantía máxima será 200.000 euros por cada nuevo destino", ha reivindicado, explicando que se sumarán a los 100.000 euros que ofrece la Xunta.
Según ella, los vigueses están "hartos" de enfrentamientos entre instituciones y esperan "soluciones", lamentando los "egos" del alcalde, Abel Caballero, que se centra en modelos "individualistas" en vez de actuar de manera combinada con el resto de administraciones e instituciones.