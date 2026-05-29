La Diputación de Lugo destina cerca de un millón de euros a mejorar once carreteras y renovar infraestructuras

LUGO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Lugo ha aprobado este viernes una nueva inversión, en este caso cercana al millón de euros, destinada a la mejora de once carreteras provinciales situadas en las comarcas de A Mariña, Lugo y Ribeira Sacra, además de varios convenios de colaboración con ayuntamientos para renovar instalaciones municipales y apoyar actividades culturales y turísticas.

La portavoz socialista del Gobierno provincial, Pilar García Porto, ha dado cuenta de los acuerdos alcanzados en la reunión semanal, lo que les permitirá "continuar avanzando en la modernización y conservación de la red viaria provincial", en este caso en municipios como Ribadeo, Foz, Ourol, Ribas de Sil y Friol.

Entre los acuerdos aprobados figura la licitación de dos nuevos proyectos valorados en medio millón de euros para actuar sobre ocho vías provinciales en Ribadeo y Foz. En el municipio ribadense se invertirán 216.000 euros en la mejora de la carretera LU-P-5204, que une Cedofeita y Regocorto por Arante. Los trabajos se desarrollarán en un tramo de más de tres kilómetros e incluirán limpieza y reapertura de cunetas, renovación del firme con aglomerado en caliente y nueva señalización horizontal.

En Foz, la institución provincial destinará cerca de 250.000 euros a actuaciones en siete carreteras provinciales que conectan núcleos costeros, áreas residenciales y accesos a playas como Llas y Arealonga. Las obras afectarán a las vías LU-P-2001, LU-P-2002, LU-P-2006, LU-P-2007, LU-P-2009, LU-P-2011 y LU-P-2013, con trabajos de limpieza de cunetas, asfaltado y mejora de la señalización. El proyecto contempla además la ampliación de la acera de la calle Eduardo Pondal para reforzar la seguridad peatonal en el entorno del centro escolar.

La junta de gobierno también ha adjudicado nuevas obras de mejora viaria por un importe conjunto de medio millón de euros. En Ourol se actuará sobre la carretera LU-P-3807, que conecta Bravos y San Pantaleón a su paso por Foxo, con una inversión superior a 110.000 euros. La actuación incluirá reparación de desperfectos, reapertura de cunetas y renovación del pavimento.

En Ribas de Sil se invertirán 135.000 euros en la mejora de la LU-P-5301, que une San Clodio con el Alto da Cruz, completando así la renovación de una de las principales vías del municipio. Los trabajos contemplan limpieza de cunetas, asfaltado y repintado de la señalización.

Por su parte, en Friol se destinarán 275.000 euros a la mejora de un tramo de casi once kilómetros de la carretera LU-P-2106, que conecta el municipio con Lousada por Cimadevila. La actuación permitirá renovar prácticamente en su totalidad esta vía provincial mediante trabajos de drenaje, reparación del firme y reposición de señalización vertical.

Pilar García Porto ha subrayado que estas inversiones responden al compromiso de la Diputación con el mantenimiento de la red provincial "sin diferencias políticas y atendiendo únicamente a las necesidades reales de conservación, seguridad y movilidad de cada municipio".

Además de las actuaciones viarias, la institución provincial ha aprobado tres convenios de colaboración con los ayuntamientos de Lourenzá, Burela y Ourol por un importe conjunto próximo a los 800.000 euros.

En Lourenzá se invertirán 150.000 euros para mejorar la nave municipal del recinto ferial de Ponte de Cuñas mediante la renovación de la cubierta, cerramientos y sistema de evacuación de aguas pluviales.

En Burela, la Diputación financiará con más de 600.000 euros la renovación integral del campo de fútbol de A Marosa. Las obras se ejecutarán entre 2026 y 2027 e incluirán mejoras en la estructura, cubierta, gradas, vestuarios y accesibilidad de las instalaciones deportivas.

Por último, Ourol recibirá una aportación superior a 20.700 euros para apoyar la celebración de la decimocuarta edición del Festival Aturuxo de Bravos, que tendrá lugar los días 17 y 18 de julio.

Durante la sesión también se han aprobado las bases para la creación de tres listas de empleo temporal destinadas a cubrir plazas de técnico superior de informática, técnico de marketing y publicidad y oficial de oficios múltiples.

Asimismo, la Diputación ha adjudicado la compra de una minicargadora compacta para el Parque Móvil provincial por un importe de 68.365 euros con el objetivo de reforzar las labores de mantenimiento de la red viaria.