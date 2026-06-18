La Diputación de Ourense moviliza medios ante los daños en varias carreteras por las riadas

Efectos de las tormentas que afectaron a Ourense. - DIPUTACIÓN DE OURENSE

OURENSE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha informado de la movilización de medios materiales y humanos ante los daños en carreteras provinciales por las riadas del pasado miércoles. Compromete coordinar con otras administraciones "todos los recursos necesarios".

Así, ha mandado un mensaje de apoyo a los municipios y vecinos afectados, al tiempo que compromete apoyo para "garantizar" la seguridad y "recuperar cuanto antes servicios e infraestructuras". Apunta a la especial incidencia en Viana do Bolo, Vilardevós y Vilamartín de Valdeorras.

En el ayuntamiento de Viana do Bolo permanecen cortadas al tráfico las carreteras provinciales OU-0903, entre los puntos kilométricos 9+000 y 14+000, y la OU-0904, entre los puntos kilométricos 4+500 y 8+400. En la zona están trabajando la brigada de conservación de Viana do Bolo con dos máquinas mixtas, una retroescavadora, una motoniveladora y dos camiones, con el objetivo de retirar arrastres, limpiar las vías y restablecer la circulación lo antes posible.

En Vilamartín de Valdeorras se registran incidencias en la carretera provincial OU-0807, entre los puntos kilométricos 4+000 y 7+000. La circulación permanece abierta, aunque se están retirando arrastres provocados por las intensas precipitaciones. En este punto está actuando la brigada de conservación de O Barco de Valdeorras con una máquina mixta y un camión.

Además de la movilización de bomberos de los parques provinciales, la Diputación de Ourense colaborará con los ayuntamientos afectados a través del Parque de Maquinaria, de modo que valorará en cada caso las actuaciones más urgentes y los medios disponibles. Esta colaboración se prestará especialmente en los municipios de Vilamartín de Valdeorras, Viana do Bolo y Vilardevós, sin perjuicio de atender otras necesidades que puedan surgir.