La Diputación de Pontevedra anuncia que invertirá más de 42,7 millones de euros en la capital de la provincia en 2027

PONTEVEDRA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra prevé destinar más de 42,7 millones de euros a inversiones directas en la capital de la provincia durante 2027, según ha anunciado este miércoles el vicepresidente provincial Rafa Domínguez.

Según ha detallado en el transcurso de un desayuno informativo, las actuaciones incluyen mejoras en carreteras, instalaciones deportivas y edificios patrimoniales, así como proyectos de movilidad sostenible y apoyo a iniciativas culturales.

Entre las actuaciones previstas figura la inversión de 1,5 millones de euros en la mejora de la carretera provincial EP-0012, de acceso a la base militar de la Brilat, o los 400.000 euros para continuar los trabajos de mejora de la EP-018 en Xeve. Además, la Diputación contempla una partida de 300.000 euros para el tramo de la Vía Verde entre Pontevedra y Arcade.

El Museo de Pontevedra será otro de los principales destinatarios de los fondos provinciales con una nueva edición de la Bienal de Arte, y la cubierta del Edificio Fernández López recibirá cerca de 400.000 euros para sus obras de reparación y otros 25.000 euros se irán a la asistencia técnica para redactar el proyecto de intervención en la parte antigua.

Mientras la Diputación trabaja en la finalización de los aspectos técnicos necesarios para obtener las autorizaciones que permitan licitar el próximo año las obras de los edificios históricos del Museo. Para esa rehabilitación el presupuesto provisional asignado al conjunto del proyecto se sitúa en 13,5 millones de euros, habiéndose reservado nueve millones en cuentas bancarias.

Aunque está situado en otro municipio, Rafa Domínguez ha recordado que en el polígono de Barro se proyecta un nuevo centro de almacenamiento de piezas arqueológicas del museo, con una superficie superior a los 2.300 metros cuadrados y una inversión de 200.000 euros.

Además, las Ruinas de Santo Domingo contarán con un plan director dotado con 30.000 euros, que establecerá las futuras actuaciones en materia de iluminación, conservación y atención a los visitantes.

La última de las intervenciones previstas relacionadas con el Museo es la restauración paisajística de los jardines de Santa Clara cuyo proyecto cuenta con un presupuesto de 821.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Rafa Domínguez también ha destacado que la reforma del pabellón polideportivo de Príncipe Felipe contará con una inversión de 2,5 millones de euros. A esta actuación se suman los 3,6 millones de euros destinados a mejorar la eficiencia energética del centro infantil, la escuela infantil y las instalaciones de la Asociación Alba. El contrato ya está formalizado y está previsto que los trabajos comiencen próximamente.

Asimismo, continúa la reforma de la instalación eléctrica de Príncipe Felipe, presupuestada en 451.000 euros. Según ha indicado Domínguez, la obra presentaba un grado de ejecución del 10% en el momento de la presentación y se espera que finalice en los próximos meses.

En el estadio municipal de Pasarón, la aportación provincial supera así el millón de euros para acometer la renovación del césped. La relación de inversiones incluye 75.000 euros para actuaciones vinculadas al Monasterio de Lérez, 30.000 euros para la creación de un circuito de BTT en A Fracha, 20.000 euros para el festival Surfing the Lérez y 15.000 euros al Pont-Up Store. Además, destinará 354.000 euros a los gastos de funcionamiento de la sede pontevedresa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Entre los proyectos patrimoniales también figura la conservación y remodelación del Palacete de las Mendoza, con un presupuesto base de licitación de 473.000 euros, destinado a conservar este inmueble sede de Turismo Rías Baixas.

La colaboración económica con el Ayuntamiento se mantendrá también a través del convenio anual de 2,5 millones de euros, de libre disposición municipal.