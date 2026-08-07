La Diputación de Pontevedra aprueba inversiones por 2,7 millones, con ayudas para juventud, sociedades de caza y obras

PONTEVEDRA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, ha informado este viernes de la aprobación, en la reunión de la junta de gobierno, de un paquete de acuerdos por valor de 2,7 millones de euros, entre los que figuran nuevas ayudas para colectivos juveniles, una línea de subvenciones dirigida a sociedades de caza y diversas inversiones en infraestructuras viarias y actuaciones municipales.

En rueda de prensa, López ha subrayado que esta ha sido la primera junta de gobierno del mes de agosto, una circunstancia que, según ha remarcado, "no implica que se hayan ido de vacaciones, sino todo lo contrario".

Entre los principales acuerdos destaca la resolución de la tercera convocatoria del Plan +Xuventude, dotada con 115.000 euros y destinada a financiar proyectos de interés social impulsados por asociaciones juveniles y grupos sin ánimo de lucro.

En esta edición, las ayudas llegarán a 27 colectivos de 17 municipios de la provincia, lo que supone un incremento del 23% respecto a la convocatoria anterior, cuando fueron beneficiadas 22 entidades. Asimismo, el presupuesto aumenta un 15% en comparación con la edición precedente.

El presidente provincial ha señalado que la juventud constituye una de las principales prioridades del gobierno provincial y ha explicado que los proyectos subvencionados incluyen charlas sobre economía, actividades culturales y deportivas, un campamento juvenil y otras iniciativas orientadas a fomentar el arraigo al territorio y al medio rural.

"Continuamos trabajando en favor de la juventud de la provincia, con una apuesta decidida por permitir que los jóvenes puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida", ha afirmado López, quien ha enmarcado estas políticas en la estrategia de la institución para afrontar el reto demográfico.

El gobierno provincial también ha aprobado la primera convocatoria de ayudas destinadas a sociedades de caza, con una dotación inicial de 120.000 euros que, según ha indicado el presidente, se ha agotado íntegramente.

Las subvenciones se repartirán entre 67 colectivos de 48 municipios y permitirán financiar actuaciones de desbroce, siembras, podas, medidas de mejora del hábitat de las especies y la adquisición de material, semillas y pesticidas autorizados legalmente.

López ha defendido esta línea de ayudas al asegurar que la protección del medio ambiente constituye una prioridad para la Diputación y ha destacado la colaboración con las sociedades de caza, especialmente en una época del año en la que el riesgo de incendios forestales aumenta.

En materia de infraestructuras viarias, la Diputación ha adjudicado dos actuaciones por un importe conjunto superior al millón de euros. Las obras afectan a la carretera EP-0403 Carballedo-Reboredo, en el municipio de Cerdedo-Cotobade, donde se renovará el firme y el sistema de drenaje, y a la EP-5003 A Caniza-Arbo, en Arbo, donde se mejorará la plataforma de la vía, el drenaje, se soterrará el alumbrado público y se pavimentarán las aceras.

Por otra parte, la institución provincial ha dado luz verde a nuevas inversiones del Plan +Provincia por un importe superior a 1,4 millones de euros destinados a nueve concellos.

En concreto, Barro recibirá 87.000 euros para actuaciones de pavimentación en Bretoña y Monllo; Bueu contará con 162.000 euros para la mejora de un camino en Meáns; Fornelos de Montes dispondrá de 260.000 euros para el acondicionamiento de caminos en Calvos y Soutosico; y Meaño obtendrá 78.000 euros para el ensanche de vías en Dadín y Freixeiro.

Asimismo, Pontecesures percibirá 71.000 euros para la humanización de la Rúa Carles; Sanxenxo recibirá 157.000 euros para mejorar la accesibilidad de la Praza Manuel Cortés; Mos contará con 129.000 euros para ampliar el Parque Multiocio da Pesqueira, actuación que ya había recibido financiación en la convocatoria anterior del Plan +Provincia; Valga dispondrá de 246.000 euros para la pavimentación de carreteras municipales; y Vila de Cruces obtendrá 237.000 euros para la ejecución de una nueva capa de rodadura en distintos caminos municipales.