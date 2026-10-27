La Diputación de Pontevedra eleva su presupuesto hasta los 261,8 millones para 2027

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Pontevedra contará con un presupuesto de 261,8 millones de euros para el próximo ejercicio, lo que supone un incremento de 23,2 millones respecto a las cuentas anteriores, cerca de un 10% más. El presidente provincial, Luis López, ha presentado este martes el documento económico, que mantiene la cooperación con los ayuntamientos como principal área de inversión, con 81,6 millones de euros, y refuerza las partidas destinadas al deporte, el turismo, la cultura y las infraestructuras.

López ha defendido que el organismo provincial aprobará sus cuartas cuentas consecutivas durante el actual mandato "en tiempo y forma", una continuidad que ha atribuido "gracias a ser la única Diputación de Galicia con un gobierno apoyado por la mayoría absoluta de la corporación".

Según ha garantizado, los presupuestos entrarán en vigor el 1 de enero, una vez completada su tramitación, cuya aprobación inicial está prevista para el pleno extraordinario del próximo 6 de noviembre.

El presidente ha presentado las cuentas como una continuación de las prioridades marcadas al inicio del mandato. "Cumplimos nuestra palabra", ha añadido y ha destacado que el presupuesto deportivo aumentará un 139% en cuatro años, el destinado al turismo crecerá un 70%, el de cultura un 63% y los recursos para el mantenimiento de las carreteras provinciales se incrementarán un 107%.

La cooperación municipal "bandera de esta Diputación" concentrará 81,6 millones de euros, un 8% más que en el ejercicio anterior, anunció López. La partida representa aproximadamente un tercio del presupuesto provincial e incluye una nueva convocatoria del plan +Provincia, dotada con 50 millones. "Somos el gobierno amigo de los ayuntamientos", ha proclamado.

La institución mantendrá también su colaboración directa con las dos ciudades de la provincia. Para Vigo reserva cinco millones de euros y para Pontevedra, 2,5 millones, a través de convenios con sus respectivos gobiernos locales.

Estas cantidades se complementan con otros programas extraordinarios de inversión, entre ellos los planes de infraestructuras deportivas, con 28 millones de euros; los dos Planes Extra, con 73 millones; el programa Vía Depo, con ocho millones, y Espazo Depo, con 20 millones.

El presidente provincial ha cifrado en más de 325 millones de euros los recursos puestos a disposición de todos los municipios durante el mandato. Asimismo, ha citado actuaciones e inversiones previstas en Vigo, como las relacionadas con el estadio de Balaídos, el Cine Fraga y el aeropuerto de Peinador, y en Pontevedra, con proyectos vinculados al Museo, Santa Clara, Príncipe Felipe, la Bienal y la Vía Verde.

Luis López ha asegurado que la Diputación volverá a cerrar el ejercicio con deuda cero y ha defendido la estabilidad económica e institucional del organismo provincial como una de las bases de su gestión.

Las cuentas se someterán a aprobación inicial en el pleno extraordinario previsto para el 6 de noviembre. Antes, el presidente comparecerá este lunes en el Parlamento de Galicia para presentar el balance de la gestión provincial por cuarto año consecutivo.