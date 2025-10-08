Diputación y Xunta pondrán en marcha visitas al Teatro Fraga de Vigo a partir del 15 de octubre

VIGO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, han anunciado este miércoles la puesta en marcha de visitas al interior del Teatro Cine Fraga de Vigo a partir del 15 de octubre.

Así lo han señalado ambos representantes institucionales esta mañana en la presentación de esta iniciativa en la ciudad olívica, donde han dicho que se trata de la "justa correspondencia a la generosa implicación y entusiasmo de la ciudadanía en la recuperación de este espacio emblemático para convertirlo en un centro cultural pionero y referente en la Comunidad y en el noroeste peninsular".

Tal como han dicho, la apertura al público antes del inicio de las obras "era un propósito en mente desde la adqisición del inmueble", pero se estaba a la espera de que existiesen las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo estas visitas.

Por ello, este miércoles han celebrado que finalmente pueda desarrollarse un programa con parada en cuatro espacios del inmueble, donde los visitantes, acompañados por un guía titulado, podrán ahondar en la hisoria y en los detalles del edificio, que cuenta con más de 7.000 metros cuadrados.

Así, las primeras visitas estarán reservadas para aquellos que han participado en la campaña para recopilar ideas para el plan de usos del Teatro Fraga. Todos ellos recibirán esta semana una invitación. En noviembre, estarán disponibles las visitas para el conjunto de la ciudadanía, pudiendo hacer las reservas en el teléfono: 986 118 227.

Habrá tres turnos a la semana, que serán los miércoles a las 12.30 horas, a las 16.00 horas y a las 17.00 horas, con un máximo de 15 personas por turno.