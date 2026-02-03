Los diputados del PP de Ourense piden explicaciones sobre las limitaciones de velocidad en la red ferroviaria

Archivo - Un tren de la línea AVE Madrid-Galicia a su paso por una zona quemada por los incendios, a 21 de agosto de 2025, en A Gudiña, Ourense, Galicia (España). Los trenes habituales en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia circulan desde hoy con no - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP de Ourense demandan al Gobierno explicaciones sobre las causas y duración de las limitaciones temporales de velocidad máxima en la red ferroviaria que atraviesa la provincia.

En concreto, Celso Delgado apunta que "en aras a recuperar la seguridad, la fiabilidad y la transparencia del sistema ferroviario, el Gobierno debe cumplir la disposición adicional trigésima de la Ley de Movilidad Sostenible", que establece obligaciones "claras" y plazos "concretos" para que Adif y Renfe "hagan frente a la acumulación de incidencias, limitaciones operativas y retrasos sufridos por los usuarios en los últimos años".

Junto a él, Ana Vázquez y Rosa Quintana registraron el 28 de enero varias preguntas parlamentarias en el Congreso de los Diputados dirigidas al Ejecutivo.

Aseguran hacerse "eco" así "de la preocupación ciudadana por el deterioro de los servicios públicos ferroviarios competencia del Gobierno de España".

"Entre ellos los habituales retrasos, cancelaciones, vibraciones, roturas de catenarias, fallos en la infraestructura, fallos en los trenes, ausencia de información o la deficiente atención de los pasajeros", resaltan.

Tras los recientes accidentes ocurridos en la red ferroviaria estatal, añaden, "se ha generado una lógica preocupación en toda España que también llegó a los usuarios del ferrocarril en Ourense", lo que, según el grupo popular, le ha "obligado a realizar un ejercicio de control parlamentario riguroso, territorializado y basado en datos, que permita comprobar el grado real de cumplimiento de dicha disposición adicional en cada provincia y garantizar que la seguridad y la atención a los pasajeros vuelvan a situarse en el centro de la gestión ferroviaria".

LIMITACIÓN EN OURENSE-SANTIAGO

Días después del siniestro de Adamuz (Córdoba), y ante avisos de maquinistas por vibraciones, Adif aplicó una limitación temporal de velocidad a 200 kilómetros por hora en 28 kilómetros de la línea Ourense-Santiago, justo antes de la curva de A Grandeira, donde se produjo el accidente del Alvia de 2013, ocasionando 80 muertos y 143 heridos.

Esa limitación temporal seguía vigente al arranque de esta semana, según confirman a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión, a la espera de nuevas comprobaciones del estado de la vía para poder recuperar el máximo permitido.