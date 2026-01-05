La distingue con su Cruz de plata y su Cruz de bronce al mérito policial a personal de la Unidad de Policía Adscrita

Archivo - Agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA) de la jefatura de A Coruña decomisaron 38 kilos de erizo y 20 de percebe, así como diverso material usado para el furtivismo - XUNTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha distinguido con su Cruz de Plaza al mérito policial y Cruz de bronce al servicio policial, los distintivos de permanencia y las distinciones honoríficas al personal de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a Galicia y a las personas y unidades que colaboran con ella.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este 5 de enero, víspera del Día de Reyes, la orden por la que se concede la Cruz de plata a 27 trabajadores de esta unidad para reconocer su actividad por exceder con carácter extraordinario del normal cumplimiento de sus obligaciones profesionales en beneficio de la libertad, la seguridad y de la convivencia de la ciudadanía.

En concreto, se trata de el inspector jefe Alejandro Maceiras Bastida; del inspector César Ramos González; de los subinspectores Miguel Ángel Mojón Lamas y Juan Antonio García Álvarez; del oficial Orestes Pereira Moure; así como de los agentes Ricardo Domíguez Fejióo, Rubén Ogando Fernández, Luis Domíguez López; Marcos de la Torre Gil; Rubén Rodríguez Bello; Rubén Gómez Rodríguez; José Antonio Correa Garrido; Santiago González Feijóo, José Iván Pérez Cabido, Carlos Jurado Conde, Miguel Ángel Mazaira Pérez, Ramón González Fernández, Naida Gómez Rodríguez, David Seoane Puga, Juan Carlos Rey Gómez, José Antonio Castro Ambruñeiras, Silvia Fontán Paz, José María Fernández Peña, Jorge Gundín López y Carlos Carreira Calvo.

CRUZ DE BRONCE

Además, reconoce con la Cruz de bronce al servicio policial al subinspector José Cruz Alonso y a la agente Susana Gonález Villamaña por sus 30 años de servicio. También otorga una distinción honorífica por sus 25 años de permanencia en el cuerpo a los agentes Manuel Certal Gil, José Gabriel Diego Travieso, Daniel González Pérez, Héctor Manuel López Rocamonde, Gonzalo de Mena Canle, Juan Carlos Rey Gómez, José Manuel Rico Álvarez, Juan Carlos Rodríguez Pérez, Ramón Salvador Álvarez Álvarez.

Además, reconoce al inspector José Antonio Torres Rodríguez por sus 20 años en el cuerpo y al inspector José Antonio Nogueiras Nogueiras por sus 15 años de permanencia.

En cuanto a las personas distinguidas son el comisario provincial de Pontevedra Juan José Díaz Jiménez; el comisario provincial de Lugo, Luis Miguel Romera Pérez; el inspector de la Comisaría general de la Policía Judicial de la Policía Nacional, Fernando Cordero Vargas; el oficial de la policía nacional de la Comisaría de Verín Roberto González Álvarez, el subispector jubilado Fernando Molina Flores.

Así como los coroneles de la Guardia Civil en als comandancias de Pontevedra y A Coruña Manuel Touceda Souto, Humerto Díaz Pérez y Javier Díaz Liñares; el inspector principal de la Policía Nacional de Ferrol, José Antonio Chao Cabana, el general de las Fuerzas de Protección de la Armada en Ferrol Manuel García Ortiz, el subinspector general de Planificación y Protección Civil José Antonio Grandas Arias, y el presidente de la Asociación de jefes y directores de Seguridad del Estado Jesús Blanco Leis.

UNIDADES DISTINGUIDAS

Por último, distingue a la Brigada Galicia VII (Brilat), al Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a la Dirección General de Defensa del Monte de la Consellería do Medio Rural como reconocimiento a su labor de especial colaboración con la Unidad adscrita.