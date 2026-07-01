Docentes denuncian que preguntas del examen de Historia de la PAU extraordinaria no cumplen criterios propios de la CIUG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Docentes gallegos han denunciado que preguntas del examen de Historia de España en la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) "no se ajustan" a los criterios propios de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG). En este sentido, han lamentado que "llueve sobre mojado" tras las incidencias ya registradas en el examen de junio en convocatoria ordinaria.

Según han explicado fuentes consultadas por Europa Press, el problema principal reside en que ejercicios del examen de Historia de España "no se ajustan" a los criterios de concreción entregados por el grupo de trabajo al inicio del curso.

"El problema no es la formulación de las preguntas, que son completamente válidas, simplemente que no se adaptan a los criterios que nos dan previamente", han indicado estas mismas fuentes.

En concreto, las quejas se centran en la pregunta 1 --de carácter obligatorio y sin opcionalidad--, la cual, según las directrices previas, no debería contener más de dos errores para ser localizados y corregidos por el alumnado.

Sin embargo, los profesores aseguran haber contabilizado "cuatro errores claros" en un texto referido a las reformas de los Borbones en Galicia, específicamente sobre el arsenal de Ferrol y la matrícula de Mar.

En este contexto, han denunciado que esta situación genera "inseguridad" y "confusión" entre los estudiantes debido a una redacción que consideran "poco concisa y ambigua" en una prueba donde los tiempos son "muy ajustados".

Se ha referido también al segundo ejercicio, cuya redacción "no es clara". "No es que haya un error como en el otro caso, pero debería ser un poco más conciso, porque luego también es una pregunta muy amplia", han subrayado.

Ante esta situación, centros como el IES Leliadoura de Ribeira han exigido que se asuman responsabilidades políticas y técnicas por lo ocurrido en ambas convocatorias. En este sentido, ha reclamado que quien coordine el grupo de trabajo de la materia debe estar capacitado para su labor y, de lo contrario, "deberá dejar su cargo".

El profesorado ha lamentado lo que considera una "falta de respeto" hacia su trabajo y el de los alumnos, instando a que para el próximo curso se mantenga un "rigor absoluto" con los criterios establecidos y se cuente con la participación activa de los docentes que imparten la materia a la hora de proponer los exámenes.

Por su parte, han denunciado que la respuesta por parte de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha seguido la línea de la convocatoria de junio, defendiendo que la prueba era "solventable, solucionable y válida".