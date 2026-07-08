El doctor José Luis Villar se incorpora a HM Hospitales como jefe del servicio de Anestesia y Reanimación - HM HOSPITALES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Anestesia y Reanimación de HM Hospitales en Santiago de Compostela se ha reforzado con la incorporación del doctor José Luis Villar, especialista de amplia trayectoria y reconocido prestigio, como jefe de servicio.

Tal y como ha informado HM Hospitales, José Luis Villar liderará un equipo de doce anestesistas, que desarrolla su actividad en los dos hospitales del grupo en la ciudad compostelana: HM La Esperanza y HM Rosaleda.

Su objetivo es dar un impulso al servicio, asumiendo nuevos retos que permitan dar un paso más en el camino de la excelencia asistencial y de la mejora continua. "Asumir la coordinación de este Servicio es para mí un gran incentivo profesional, para el que cuento no solo con la confianza de la dirección médica, sino con un equipo profesional de excelencia con capacidad para abordar los retos que tenemos por delante, pues tenemos catorce quirófanos distribuidos entre los dos hospitales, pero la actividad de ambos debe estar coordinada", señala el Dr. Villar.

Para esta nueva etapa del Servicio de Anestesia y Reanimación el especialista se plantea dos grandes objetivos. "Actualmente desarrollamos una actividad quirúrgica amplia y con un elevado volumen en los hospitales de Santiago, es verdad, pero queremos dar un paso más y continuar incrementando el nivel de complejidad de los procedimientos que se pueden realizar en el hospital", ha explicado.

Además, ha señalado que se plantean poner en marcha una Unidad del Dolor de excelencia en Santiago. "No hay muchos anestesistas especializados de verdad en esta materia, pero nosotros los tenemos y es una demanda de nuestros pacientes a la que queremos dar respuesta", destaca José Luis Villar.

En cuanto a los cambios que ha experimentado en las últimas décadas su especialidad, el nuevo jefe de Servicio apunta que "la anestesia es central para el funcionamiento de los quirófanos ya que permite que los cirujanos puedan desarrollar su actividad en un marco de seguridad para el paciente".

El doctor explica que la transformación experimentada por la especialidad en los últimos 20 años es "espectacular". "La calidad de la anestesia hoy en día no tiene nada que ver con la de hace unas décadas. Antes, la consulta preoperatoria con el anestesista la percibían como un mero trámite. Ahora no. Los pacientes tienen información y demandan más. Quieren saber. Eso es un reto también para nosotros", ha indicado.

TRAYECTORIA

El doctor Villar se ha incorporado a HM Hospitales después de una larga trayectoria en distintos centros de referencia en Galicia, tanto en el sector público como privado. El especialista se formó en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde terminó la residencia en 1993.

A partir de ahí, regresó a Galicia donde ha desarrollado toda su carrera, en la que han tenido un peso significativo la reanimación y la cirugía compleja, así como la cirugía pediátrica y la obstétrica.