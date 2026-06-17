El DOG publica el nombramiento de Villares como vocal del consejo de administración del Puerto de de Ferrol-San Cibrao

Archivo - El nuevo Conselleiro de Mar, Alfonso Villares, durante el acto de toma de posesión de los titulares de las Consellerías de la Xunta, en el Pazo de Raxoi, a 15 de junio de 2023, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Se incorporan - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

LUGO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles, día 17 de junio, el nombramiento del delegado de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, como vocal en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

En concreto, el exconselleiro do Mar ocupará el puesto que deja el exdelegado Javier Arias como representante de la Comunidad Autónoma en este órgano, cuyo cese como delegado también publica este miércoles el DOG.

El pasado dos de junio el exconselleiro Villares tomó posesión de su cargo como delegado de la Xunta en Lugo, en sustitución de Arias, que llevaba seis años representando al Ejecutivo gallego en la provincia.

Villares regresó a primera línea política tras el archivo de la causa abierta contra él a raíz de una denuncia por una supuesta agresión sexual.