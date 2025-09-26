Dos de los brigadistas heridos en el incendio de Barreiros (Lugo) reciben el alta y tres permanecen ingresados

Bomberos trabajan en labores de extinción y control del fuego en la aldea de Rexa, a 15 de septiembre de 2024, en Barreiros, Lugo, Galicia. - Carlos Castro - Europa Press

También continúa en el CHUAC uno de los efectivos herido en los fuegos de Ourense

Dos de los cinco brigadistas heridos en el incendio registrado el 14 de septiembre en el municipio lucense de Barreiros han recibido el alta, mientras que permanecen ingresados con pronóstico grave en la Unidad de Quemados del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) los otros tres.

Según han informado fuentes sanitarias, han recibido el alta el brigadista de 29 años que sufrió quemaduras de 2º grado con una afectación del 8% de su cuerpo y el de 27 años, con quemaduras de 2º grado en el 5% de su cuerpo.

Los demás, dos de 24 años y uno de 25, evolucionan favorablemente, aunque el pronóstico sigue siendo grave. Todos ellos sufrieron quemaduras de segundo grado con diferentes afectaciones de entre el 10 y el 25% de su cuerpo.

Además, continúa en esta misma unidad del CHUAC, con evolución favorable aunque pronóstico grave, el brigadista de 18 años que resultó herido en los incendios de Ourense. El último parte médico detalla que sufrió quemaduras de tercer grado con una afectación en el 40% de su cuerpo, además de intoxicación por inhalación de humo.