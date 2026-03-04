Dos detenidos por amenazar e intimidar a un hombre y presentarse en su domicilio de Vigo con un cuchillo

Archivo - Detenido el cuarto implicado en un asalto a un nonagenario en su vivienda de Coruxo (Vigo) para robarle 20.000 euros - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VIGO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela ha detenido a dos varones como supuestos autores de un delito de amenazas (uno de ellos como autor de amenazas graves) tras intimidar telefónicamente a un tercero, y presentarse en las inmediaciones de su domicilio armados con un cuchillo.

Según han informado fuentes policiales, la intervención se produjo cuando la víctima presentó denuncia, el pasado 28 de febrero, e informó de que estaba siendo amenazado de forma grave por dos personas que le llamaban constantemente por teléfono, advirtiéndole de que iban a agredirle con un arma blanca y también a su padre. Un amigo del denunciante recibió también llamadas con amenazas dirigidas al denunciante.

Así, la víctima llegó a recibir hasta 35 llamadas intimidatorias en menos de 5 horas y, de hecho, cuando estaba interponiendo la denuncia en Comisaría, también fue contactado por estos hombres, que le exigían que indicara su ubicación y le avisaban de que "podría ser apuñalado" y que tenían un arma de fuego.

Con esta información, agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana se trasladaron al domicilio del denunciante y allí localizaron a los dos sospechosos que, presuntamente, se encontraban en la zona para llevar a cabo sus amenazas.

Los dos individuos, que estaban ocultos en un camino cubierto de maleza, al percatarse de la presencia policial, arrojaron un cuchillo, que luego fue recuperado por los policías. Ambos fueron detenidos por amenazas y trasladados a Comisaría.