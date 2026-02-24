Dos detenidos por asaltos violentos en plena calle en Lugo a personas vulnerables

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LUGO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Lugo a un hombre y a una mujer por cometer dos robos con violencia "con el mismo modus operandi" en el que asaltaban en plena calle, en zonas poco iluminadas, a personas vulnerables.

Según informa la Policía en un comunicado, en ambos casos estos individuos siguieron el mismo plan: primero se acercaba la mujer a las víctimas, quien hacía de "gancho"; tras lo cual aparecía el varón y asaltaba violentamente a los perjudicados para sustraerles los efectos personales.

Los delitos "se cometían mediante un plan preconcebido entre los ahora detenidos", en el que aprovechaban zonas de poca iluminación y tránsito de personas.

En el caso de la primera víctima, presentaba una diversidad funcional, y en el de la segunda, los presuntos autores observaron un estado de embriaguez en la misma que aprovecharon. Las víctimas tuvieron que acudir a los servicios médicos para ser asistidas de las múltiples heridas que presentaban.

Agentes de Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Lugo han detenido a los presuntos autores para ser puestos a disposición del juzgado.