Dos detenidos en Lugo por asaltar con violencia a un joven de 19 años y robar un móvil de alta gama

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos individuos por su supuesta autoría en un robo con violencia cometido en Lugo a finales de enero, en concreto, por asaltar con violencia a un joven de 19 años y robar un móvil de alta gama valorado en más de 1.400 euros.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, los hechos ocurrieron de madrugada, en la zona de la Rúa Nova de Lugo, cuando los detenidos se acercaron a la víctima sustrayéndole su teléfono móvil tras asaltarlo con violencia.

Como consecuencia de estos hechos, el joven tuvo que ser asistido por lesiones leves por los servicios médicos. Con todo, la Policía Nacional ha indicado que los supuestos autores, de la misma edad que la víctima, son residentes de la ciudad amurallada y cuentan con antecedentes policiales por delitos similares.

Finalmente, tras tener conocimiento de estos hechos, los agentes iniciaron una investigación que derivó en la identificación y posterior detención de los responsables, así como en la recuperación del teléfono, que fue devuelto a la víctima.