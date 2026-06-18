Dos detenidos en Lugo tras una multitudinaria pelea entre dos familias por una desavenencia sentimental

LUGO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una pelea entre dos familias de etnia gitana en plena calle con palos y bastones provocó un importante despliegue policial en la tarde de este miércoles en la rúa Álamo, en el barrio lucense de Albeiros.

El incidente, que tuvo su origen en desavenencias sentimentales, se saldó con la detención de dos personas, una perteneciente a cada uno de los grupos implicados.

La reyerta se produjo alrededor de las 20.30 horas y movilizó a numerosos efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local para controlar a alrededor de la veintena de personas pertenecientes a ambas familias implicadas en el altercado, que se desarrolló en la vía pública.

Tras restablecer el orden, los agentes procedieron a la detención de dos personas, a las que se les atribuyen presuntos delitos de desórdenes públicos, amenazas, lesiones y desobediencia grave a la autoridad.

Durante la intervención policial también fueron incautados numerosos bastones de madera y otros objetos similares. A pesar de la violencia de la pelea y de la elevada participación de personas, no se registraron heridos que precisasen asistencia sanitaria, según confirmaron fuentes policiales.

Estas mismas fuentes han precisado además que esta reyerta no guarda relación con el tiroteo ocurrido hace tres meses en la Rúa Primavera de Lugo, un suceso en el que también estuvieron implicados miembros de dos familias enfrentadas y que se saldó con una persona herida por arma de fuego.