Dos detenidos por varios robos por importe de más de 50.000 euros en supermercados y tiendas de la provincia de A Coruña

Efectos intervenidos en domicilios de dos detenidos como presuntos autores de varios robos con fuerza en supermercados y tiendas de la provincia de A Coruña. - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Carballo y a otro de Bertamiráns como presuntos autores de varios delitos de robo con fuerza cometidos en supermercados y otros establecimientos de la provincia de A Coruña. El importe de los sustraído asciende a más de 50.000 euros.

Según ha informado la Comandancia, la investigación, bautizada como Operación Market, se inició a raíz de un robo con fuerza cometido en un supermercado de Santa Comba en agosto del año pasado.

Las pesquisas, llevadas a cabo por los equipos de Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia y de Carballo, y coordinadas por el tribunal de instancia de Negreira, permitieron a los agentes determinar el modus operandi de los ladrones, que siguieron cometiendo robos en los meses siguientes.

Los delincuentes actuaban en varias fases: en un primer día realizaban labores de estudio del supermercado o tienda, planeando el robo e inutilizando el sistema de alarma. Al día siguiente, de madrugada, accedían al interior del establecimiento con lanzas térmicas o cortadores de plasma, para forzar las cajas fuertes y llevarse el dinero.

La Guardia Civil logró identificar a los presuntos ladrones, a los que sorprendió cuando se disponían a robar en otro supermercado, en Arteixo. Tras su detención, los agentes realizaron una entrada y registro en tres domicilios vinculados a los sospechosos, donde encontraron ropa utilizada en los robos, herramientas, efectos sustraídos y dos vehículos empleados para la comisión de los delitos.

Los investigadores les atribuyen robos en supermercados de Santa Comba, A Laracha, Ponteceso, Arteixo (dos robos, uno en grado de tentativa, justo antes de ser detenidos), Bertamiráns, Cerceda y Malpica de Bergantiños; así como el asalto a dos tiendas de telefonía en las localidades de Padrón y Bertamiráns.

Los detenidos, a quienes también atribuyen dos delitos contra la seguridad vial, junto con las actuaciones realizadas y los efectos incautados, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza nº 1 de Negreira, que acordó el ingreso en prisión.