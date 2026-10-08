Los dos ediles expopulares de Barbadás (Ourense) estudian formalizar una candidatura municipal independiente

Archivo - Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Barbadás, presidido por el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Manuel Ángel Fernández y José Luis Dorribo, los dos concejales no adscritos que abandonaron el grupo municipal del PP de Barbadás (Ourense) el pasado mes de junio por "discrepancias insalvables" con la dirección local del partido, han avanzado que estudian formalizar una candidatura municipal independiente para las elecciones de mayo de 2027.

Así lo ha trasladado Manuel Fernández este jueves, consultado por Europa Press tras conocer el nuevo nombre del candidato popular a la Alcaldía, Javier Rodríguez Rajo, como relevo de la que encabezó la lista del PP en los comicios de 2019 y 2023 y actual portavoz del grupo en el Ayuntamiento, Consuelo Vispo.

"Hemos iniciado todos los cauces para formalizar una candidatura independiente. No haremos nada sin contar con respaldo para poder formalizar algo y lo estamos teniendo. Estamos dando los pasos, hablando, contactando y captando y, en un principio, hay buenas sensaciones", ha asegurado Fernández, indicando que la posible candidatura está "ya bastante avanzada".

En esta línea, el edil ha reafirmado que ambos son "gente de partido" y no ha descartado pactar con PP de cara a las elecciones. "Nada nos gustaría más que poder retomar el gobierno en Barbadás. Creemos que pactar con PP sería lo idóneo porque sabemos que el PP solo no va a llegar, hay un gran fraccionamiento", ha añadido, apuntando al posible auge de siglas como Democracia Ourensana en Barbadás.

"JUEGO DE CROMOS"

Asimismo, ha recordado que el abandono del grupo municipal el pasado mes de junio estaba vinculado a "problemas locales" ante la necesidad de "una renovación que a día de hoy no se ha producido".

"Cuando digo renovación, no hablo solamente de un candidato, sino de un equipo y, sobre todo, de una forma de trabajar, ordenada y con cautela, y no dejando que primen otras cosas por encima de los intereses de los vecinos y vecinas de Barbadás", ha subrayado Fernández.

Por ello, el concejal ha insistido en que el PP de Barbadás "debe aspirar a conseguir unos resultados importantes por el interés de los vecinos", así como para "evitar" un "juego de cromos" y los "cambalacheos y movimientos que está habiendo".

Todo ello, en alusión a la reciente retirada y posterior restitución del apoyo de Gonzalo Pérez Jácome, líder de Democracia Ourensana (DO), al regidor, Xosé Carlos Valcárcel, a partir de la dimisión la pasada semana de Daniel Rey (DO) como teniente de alcalde por "discrepancias" en la Diputación de Ourense, y su posterior reincorporación este pasado jueves tras sellar un "acuerdo de apoyo recíproco".