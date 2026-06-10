Dos ediles del PP de Barbadás (Ourense) pasan a no adscritos por "discrepancias insalvables" con la dirección municipal

Archivo - Pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Barbadás, presidido por el alcalde, Xosé Carlos Valcárcel - EUROPAPRESS - Archivo

OURENSE, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

José Luis Dorribo y Manuel Ángel Fernández, hasta ahora miembros del grupo local del PP en Barbadás (Ourense), han solicitado este pasado martes su baja de la agrupación municipal popular, pasando a no adscritos, ante "discrepancias insalvables" con la dirección local, encabezada por Consuelo Vispo, así como con la presidencia de la gestora local, liderada por el exalcalde del ayuntamiento, José Manuel Freire.

Tal y como han informado ambos concejales en un comunicado, la decisión "se venía fraguando desde hacía tiempo", ante un "largo periodo de profundas discrepancias", así como la "pérdida de confianza" hacia la línea del partido en el Consistorio.

"Hace más de dos años le trasladamos a la dirección provincial que había que hacer algún tipo de modificaciones dentro del grupo, que pasaban por cambiar la portavocía, a Consuelo Vispo, que es quien la encabeza desde 2015", ha señalado Manuel Fernández, consultado por Europa Press este miércoles.

Así, ambos ediles presentaron este pasado martes su renuncia al Consistorio y su baja de la militancia popular, pasando así a la bancada de no adscritos.

De esta forma, la corporación municipal permanece conformada por los tres ediles que constituyen el grupo de gobierno local --entre ellos el concejal de DO, Daniel Rey, y los exsocialistas (ahora no adscritos) Manuel Morgade y Xosé Cárlos Válcarcel, el regidor--, y una oposición formada por cinco partes: cinco concejalas socialistas, cuatro ediles populares, dos nacionalistas, un concejal de Partido Galego y ahora dos no adscritos.

DISCREPANCIAS

En esta línea, Fernández ha explicado que ambos percibían que "se perdía un apoyo importante desde las calles", basado --según ha matizado-- en la actual portavoz popular. "Siempre trabajamos de la mano, pero en política y en las agrupaciones siempre hay que hacer los cambios oportunos y en su debido momento", ha subrayado.

Así, ha destacado que, cuando Consuelo Vispo dejó la presidencia local en el municipio en 2024, el partido creó una gestora y decidió que esta fuese encabezada por el exalcalde popular de Barbadás, José Manuel Freire. "No lo entendíamos tan bien dentro de la agrupación. Él había dejado la política municipal de forma muy controvertida y con distintas acusaciones", ha añadido.

Por ello, Fernández ha desgranado que, en abril de este año, ambos ediles trasladaron, a través de un comunicado a la dirección provincial --encabezada por Luis Menor--, su decisión de "renunciar a la militancia e incluso de dejar las actas como concejales".

"Tenemos una militancia que nos estaba pidiendo encarecidamente que no renunciásemos a las actas, que eso era renunciar también a la parte programática de nuestro partido. Por eso, en la última situación decidimos que seguiríamos", ha relatado, manifestando su intención de mantener el equilibrio entre la "gobernabilidad" en la Diputación de Ourense, así como en el Ayuntamiento, y "defender los intereses de la ciudadanía".

En este sentido, Manuel Fernández ha explicado que el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Válcarcel, es "necesario para sostener la gobernabilidad en la Diputación", insistiendo en que "una cosa pasa por apoyos puntuales", pero que, como agrupación local "hay que mostrar también la figura de oposición" en la administración municipal.

"Actualmente no se está haciendo oposición. Entendemos que, por el bien de la provincia, se mantenga la gobernabilidad por el PP, pero también tiene que haber un trato recíproco en el propio ayuntamiento, para realizar la fiscalización del grupo de gobierno que no se está llevando a cabo, siendo el principal grupo en la oposición", ha lamentado.

PERSONAS "DE PARTIDO"

Sin embargo, Fernández ha señalado que ambos son "personas de partido", recalcando que su posición actual "no es entrar a hacer una moción de censura para que gobiernen PSOE y BNG", sino que "velarán por que se cumplan los intereses programáticos del partido".

"Llevamos más de 20 años siendo afiliados del partido, pero nuestros estatutos no prevén que podamos abandonar solo la agrupación municipal, sino que la baja de la militancia se hace general. Esto implica que en el futuro volveríamos porque somos personas de partido y así nos vamos a mantener", ha subrayado.

Asimismo, ha insistido en que, a pesar de que "el escenario político puede cambiar en cualquier momento", la posición de ambos "no pasa" por una posible unión con socialistas o nacionalistas, recalcando así que "dejar la militancia es una situación provisional".