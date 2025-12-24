Dos heridos tras chocar dos lanchas motoras en Baiona (Pontevedra)

PONTEVEDRA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas este miércoles al chocar dos lanchas motoras en Baiona (Pontevedra), según informa el servicio de emergencias 112 Galicia en su parte de incidencias.

Ambas viajaban en la misma embarcación y fueron atendidas en el lugar por el personal sanitario, sin que fuera preciso su traslado a un centro hospitalario. En la otra lancha iban dos personas más, que resultaron ilesas.

El 112 Galicia tuvo constancia del suceso a las 07.25 horas a través del aviso de Urgencias Sanitarias de Galicia-061. Según la información facilitada, la colisión se produjo entre el muelle y el espigón del puerto de Baiona.

Desde la sala de operaciones del 112 Galicia se informó a Salvamento Marítimo y a Gardacostas de Galicia, al GES del Val Miñor, así como a la Guardia Civil y a la Policía Local.

En un primero momento se movilizó el helicóptero Pesca-I, aunque finalmente fue anulado al encontrarse ya las personas implicadas en el puerto.

Los equipos de emergencia desplazados confirmaron que ninguna de las personas implicadas había llegado a caer al agua y que las embarcaciones quedaron amarradas, sin riesgo de vertidos de líquidos.