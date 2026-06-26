Dos personas excarceladas en dos accidentes de tráfico en Sanxenxo y Punxín

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han tenido que ser excarceladas este viernes en dos accidentes de tráfico en los municipios de Sanxenxo (Pontevedra) y Punxín (Ourense).

Según ha informado el 112, uno de los siniestros se produjo tras una colisión entre tres vehículos en la VG-4.1, alrededor de las 11.00 horas, en el kilómetro 24, en la parroquia de Noalla (Sanxenxo).

El 112 dio aviso a los bomberos de Ribadumia, al GES de Sanxenxo, al 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. El ocupante excarcelado fue evacuado al centro hospitalario de referencia.

ACCIDENTE EN PUNXÍN

El segundo accidente tuvo lugar a las 10.35 horas en la N-541, alrededor del kilómetro 18,5 a su paso por Vilamoure, en el municipio de Punxín.

El 112 recibió el aviso inicialmente a través del sistema automático de llamada de emergencia del vehículo (eCall). Poco después, un particular informó de que se trataba de una salida de vía y que el vehículo había volcado, indicando además que la conductora podía estar atrapada en el interior.

El servicio de emergencias solicitó la intervención de los Bomberos de O Carballiño, del 061 y de la Guardia Civil de Tráfico.

A su llegada, los bomberos confirmaron que la mujer permanecía consciente, pero tuvo que ser excarcelada antes de poder ser evacuada por los servicios sanitarios al hospital de referencia.