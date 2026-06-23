Dos temblores casi seguidos se dejan sentir en el área de Tordoia (A Coruña)

Temblor en Tordoia - IGN

SANTIAGO DE COMPOSTELA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ayuntamiento coruñés de Tordoia ha registrado esta madrugada dos temblores de tierra separados por menos de 20 minutos que ha podido sentir la población.

Según la información del Instituto Geográfico Nacional, el primero de los temblores, de magnitud 3,3, tuvo lugar sobre las 5,31 horas y pudo sentirse en varias localidades de la zona, como Carballo, Coristanco, A Laracha, Cerceda, Portomouro, Val do Dubra, Carral, Zas o Benvibre, e incluso en áreas más alejadas como Santiago de Compostela o Arteixo.

El 112 Galicia ha informado de que este temblor motivó la llamada de un particular a la central de emergencias, aunque no se registraron daños.

Menos de 20 minutos después, a las 5,50 horas de la madrugada, un punto muy cercano de Tordoia registraba una réplica, en superficie, de magnitud 2,3.