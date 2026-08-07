Drones se unen a la búsqueda del hombre de 85 años desaparecido en una zona de monte en Coirós (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los técnicos de la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico (GALI) de Emergencias de Galicia se han unido en la tarde de este viernes al dispositivo de búsqueda de un hombre de avanzada edad desaparecido en el municipio coruñés de Coirós.

La Guardia Civil coordina el operativo de búsqueda de Jesús María Corral, que padece alzheimer y que pudo haber sufrido una caída en el monte en la zona de O Fontelo.

El 112 Galicia tuvo constancia al hilo de las 20.45 horas de este jueves a través de las llamadas de varios particulares que alertaban de que el hombre faltaba desde la tarde y que habían conseguido hablar con él por teléfono.

En esa comunicación, según detallaron las personas que llamaron a la central de emergencias, el varón les explicó que se había caído en una finca.

El Instituto Armado ha detallado que el octogenario suele vestir camisa amarilla de cuadros y pantalón largo.

En las tareas de búsqueda, además de agentes de la Guardia Civil, participan también voluntarios de las agrupaciones de Protección Civil de Betanzos y de Abegondo y una veintena de vecinos y familiares.