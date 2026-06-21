El dueño de un concesionario se enfrenta a prisión por la venta de un coche sobre el que pesaba una deuda

VIGO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel para el dueño de un concesionario que vendió por 48.000 euros un vehículo sobre el que pesaba una deuda, y cuyo comprador no pudo hacer la transferencia para ponerlo a su nombre.

El procesado se sentará en el banquillo de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, este martes, y el ministerio público le atribuye un delito de estafa impropia.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron en febrero de 2022, cuando el administrador del concesionario, "con ánimo de enriquecimiento patrimonial ilícito", vendió por 48.000 euros al perjudicado un Land Rover Discovery Sport, "a sabiendas de que pesaba y estaba vigente sobre el mismo una reserva de dominio y prohibición de disposición a nombre de una financiera.

La Fiscalía sostiene que el acusado conocía esa circunstancia pero se la ocultó al comprador, y cuando le entregó el vehículo, éste no pudo obtener la transferencia del mismo a su nombre.

Por estos hechos pide para el procesado la pena de 2 años y medio de cárcel, y para su empresa la multa de 96.000 euros. Asimismo, reclama que ambos indemnicen de forma solidaria al comprador en 48.000 euros más intereses.