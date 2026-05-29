La economía gallega crece un 2,4% en el primer trimestre gracias a la demanda interna

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) gallego creció un 2,4% en el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos publicados este viernes por el Instituto Galego de Estatística (IGE), que explica que este incremento se debe principalmente al tirón de la demanda interna.

De esta manera, la economía gallega creció desde diciembre un 0,7%, aunque en términos interanuales se mantiene en cifras del 2,4%, al igual que en el trimestre anterior.

"Este crecimiento se debe a la demanda interna, que contribuye en 2,4 puntos porcentuales al crecimiento interanual del PIB gallego. Por otra parte, la contribución de la demanda externa al crecimiento es nula", indica el IGE.

En el apartado de la oferta, el mayor incremento se registró en la construcción, con una tasa del 6%.

El instituto estadístico gallego también da datos de los puestos de trabajo a tiempo completo y horas efectivas, que crecieron un 1,5% en el primer trimestre.