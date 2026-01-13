La economía gallega se enfrenta a una "ralentización" y Foro Económico sitúa el reto en "dinamizar la demografía"

Archivo - Varias personas caminan, a 26 de diciembre de 2024, en Madrid (España). La revalorización supondrá un aumento de 600 euros anuales para las pensiones contributivas, y de 500 euros anuales para las pensiones medias. La subida de las pensiones con - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene.

La economía gallega se mantiene como "una isla de crecimiento" en la zona euro, pero se enfrenta a una "cierta ralentización" y el reto de "dinamizar la demografía", según el Foro Económico de Galicia.

En la presentación del informe de coyuntura socioeconómica del cuarto trimestre de 2025, su coordinador, Fernando González Laxe, ha advertido de que no hay cambios en la estructura productiva, por lo que ve a la comunidad "atrapada en un círculo vicioso" o "trampas del desarrollo".

Entre otras carencias, ha señalado a que es una economía "basada en salarios bajos" y ha apuntado que, si bien la productividad crece, "tiene un lastre", que es el de la población.

"Galicia necesita personas", ha subrayado el economista y expresidente de la Xunta, quien ha alertado de que es una de las regiones europeas con mayor tasa de envejecimiento y menor de natalidad.

En concreto, la primera (envejecimiento) está en el 26,6% en Galicia, frente al 21,1% de la media europea, mientras que la segunda (natalidad) se sitúa en el 5 por 1.000, por el 8 por 1.000 de la Unión Europea.

Por otra parte, en 90 ayuntamientos gallegos la masa de lo que aportan las pensiones supera al conjunto de las remuneraciones que obtienen las personas que trabajan allí, según ha apuntado Laxe.

Por eso, tanto él como el director del Foro Económico, Santiago Lago, han apostado por "recibir más" emigración, debido a la necesidad de cobertura de puestos de trabajo, y, aún sin tener calculado un dato, ambos se han referido a la cifra de 3 millones de habitantes.

CONSTRUCCIÓN VS. SECTOR PRIMARIO

En lo relativo a la evolución de la economía gallega, González Laxe ha valorado el empuje de sectores como la construcción, la industria manufacturera y las actividades profesionales. Existe un "gran problema", sin embargo, en ámbitos como el sector primario.

En el apartado del empleo, el también economista José Francisco Armesto ha celebrado datos "tremendamente positivos" y el "dinamismo" en el género femenino.