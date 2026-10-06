La economía gallega tiende de forma "suave" a la desaceleración pero el 25N "no va a tener efecto", según Foro Económico

Foro Económico de Galicia presenta un informe de coyuntura - FORO ECONÓMICO DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La economía gallega mantiene su ritmo "de crecimiento sostenido" en el segundo trimestre del año, "con una suave tendencia a la desaceleración" y un ritmo "superior al de la Unión Europea pero inferior al de la economía española", según Foro Económico de Galicia, que descarta que el adelanto electoral vaya a tener efecto alguno.

"Llevamos un tiempo ya en que la economía y la política van un poquito separadas, por lo menos en términos coyunturales, de corto plazo. Otra cosa es que son muy importante las reformas, los acuerdos políticos, las estabilidades... pero para los problemas de largo plazo", ha respondido el director del Foro, Santiago Lago, en rueda de prensa.

Así, valora que "a golpe de crisis" y "choques" la economía española se ha ido haciendo "más dura e inmune a la incertidumbre de lo que era hace 25 años".

Por eso cree que "no va a tener efecto sobre el crecimiento del PIB" la cita electoral por adelantado, y "se seguirá viendo esa tendencia". "Igual se pierde alguna décima pero que ya venía de atrás; acabaremos el año en el 2,5%", ha resuelto.

En la comparecencia, Foro Económico ha presentado su Informe de Conxuntura Socioeconómica correspondiente al segundo trimestre de 2026, con los economistas Fernando González Laxe y José Francisco Armesto y la gerente, Lucía Ferreira.

EFECTOS DEL PANORAMA INTERNACIONAL

Por su parte, Lago ha señalado que "hay problemas a escala internacional que amenazan esta buena marcha y dañan el bienestar social, como la continua tensión geopolítica y la inflación, que registra un mal comportamiento en capítulos básicos como la energía, los carburantes y la construcción".

Fernando González Laxe, coordinador del informe, ha incidido en que "el panorama económico mundial afectó a la economía gallega en el segundo trimestre" y ha destacado cuatro aspectos: la tensión geopolítica, "que provoca la aceleración de la inflación y afecta a la cadena de suministros"; la subida de los tipos por parte del Banco Central Europeo y de la Reserva Federal; los movimientos en los mercados financieros y la fortaleza de la inversión privada.

"Galicia mantiene un crecimiento sostenido desde hace seis anos, superior al de la Unión Europea pero menor al de la economía española, con una contracción en el segundo trimestre de este 2026 de la demanda interna (gasto, inversiones y consumo), de la demanda exterior (exportaciones) y de sectores como la construcción y los servicios", ha asegurado.

En lo que respecta al mercado laboral, "se ha registrado una ralentización en el ritmo de creación de empleo y en las tasas de ocupación en Galicia", según ha explicado José Francisco Armesto.