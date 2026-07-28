Ediles del PSOE del gobierno de Carballeda de Avia (Ourense) rechazan la posible fusión con Ribadavia

OURENSE, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro concejales socialistas que conforman el grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Carballeda de Avia (Ourense) han trasladado su rechazo a la posible fusión con el municipio de Ribadavia, al considerar que esta "no representa la mejor solución para enfrentar los retos de futuro". Una medida propuesta por el regidor de esta localidad, el también socialista Luis Milia, y el alcalde de Ribadavia, el popular César Fernández.

De ello han informado a través de un comunicado los ediles Noemí Alonso, Daniel González, Javier Rodríguez y Jesús Alonso, recalcando que el futuro del ayuntamiento debe asumirse "con responsabilidad, con la máxima información posible y escuchando a toda la vecindad". "Las decisiones que marcarán a nuestro municipio durante generaciones deben construirse desde el consenso, la transparencia y el interés general", han añadido.

Todo ello después de que el alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia (PSdeG), y el de Ribadavia, César Fernández (PP), comenzasen a estudiar la posibilidad de fusionar ambos municipios, puesto que dicha unión permitiría aumentar recursos y capacidad económica en los ayuntamientos, reflejando dicha subida en un aumento de la población.

Así las cosas, los cuatro concejales socialistas han defendido su compromiso para "seguir trabajando por un ayuntamiento viable, con servicios públicos de calidad y abierto a la colaboración con otras administraciones", pero han insistido en su convicción de que "existen alternativas que deben ser estudiadas antes de renunciar a una institución que forma parte de la historia, la identidad y el futuro" del municipio.

"Desde el primer momento manifestamos nuestra discrepancia con esta propuesta de fusión, por considerar que no representa la mejor solución para afrontar los retos de futuro de nuestro ayuntamiento. Por coherencia con esa posición, mantenemos nuestro rechazo a este proyecto de fusión y no apoyaremos su aprobación", han subrayado, teniendo en cuenta que dicha unión debe ser inicialmente aprobada en pleno local.