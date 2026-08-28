Editoriales proponen un "plan de rescate" con microcréditos y más inversión pública para comprar libros en gallego

Archivo - Interior de la librería Rafael Alberti, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España) - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Editoras Independentes Galegas Afectadas ha propuesto el Plan 30/30, una estrategia de rescate y dinamización del sector del libro en gallego que incluye medidas como una línea de microcréditos y un incremento de inversión pública de un millón de euros durante mínimo cinco años para la compra de libros en gallego.

Así lo traslada el documento, elaborado por la entidad, que llega un mes después de que las editoriales Boadicea, Aira Editorial, Patas de peixe y Antela alertasen de una "crisis estructural del libro en gallego" por los "impagos acumulados" del Consorcio Editorial Galego. La agrupación señalaba en su día que ya había editoras que "consideraban comprometidas su continuidad si no se consigue recuperar la deuda y garantizar la estabilidad".

Así las cosas, la plataforma ha elaborado un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, con medidas para fomentar y promocionar la lectura en gallego. Tal y como se especifica en el plan, entregado a la Xunta --con la que la plataforma tiene previsto reunirse en el mes de septiembre--, este debe ser promovido y coordinado por el Ejecutivo gallego, los Gobiernos provinciales y los municipios gallegos, en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincia (Fegamp).

Según el diagnóstico elaborado por la entidad a partir de los documentos 'Hábitos de lectura 2025' de la Federación de Gremios de Editores de España; el 'Informe Comercio Interior del Libro 2025'; y el de 'Hábitos e prácticas culturais en Galicia 2025', Galicia vendió unos 900.000 libros en gallego en 2025, lo que equivale a un libro por cada tres personas.

Ante esta situación, la entidad propone inyectar liquidez financiera en el sistema editorial gallego para dotarlo de capacidad operativa y ampliar el catálogo disponible, además de desarrollar diferentes estrategias que permitan captar nuevos lectores y consolidar la masa lectora anual.

VENDER MÁS DE 3 MILLONES DE LIBROS EN GALLEGO EN 2030

Para ello, se plantea el Plan 30/30, cuyo objetivo es elevar hasta el 30% la cuota de ventas de libros en gallego en Galicia en el año 2030. Una meta para la que sería necesario superar los 3 millones de ejemplares vendidos anualmente en gallego.

En este sentido, la plataforma de editoras afectadas propone un incremento de la inversión pública de un millón de euros anual durante mínimo cinco años destinado exclusivamente a la compra directa de libros en gallego. Los criterios de selección de las editoras serían un mínimo de tres años de antigüedad y sede social en Galicia; un límite de facturación de entre 250.0000 y 300.000 euros; y la protección de las pequeñas editoriales, evitando que las grandes acaparen el fondo.

En cuanto a la distribución de este fondo, 350.000 euros anuales serían para bibliotecas municipales; 350.000 euros para bibliotecas escolares; 200.000 euros para los puntos de lectura sanitarios; gestionado por sanidad y primando las más pequeñas; 100.000 euros para clubs de lectura y asociaciones, con el fomento de planes colectivos con múltiples editoriales; y una cuantía flexible para un fondo de reasignación automática de aquellos fondos no ejecutados al 100%.

También sugiere el refuerzo de las ayudas a la edición y traducción y establecer una diferenciación entre libros indispensables o patrimoniales y libros comerciales. De igual modo, plantea que la Xunta coordine con las diputaciones y los ayuntamientos la creación de partidas complementarias hasta alcanzar otro millón de euros anual de inversión directa en la compra y promoción del libro en gallego.

En este punto, y con el objetivo de permitir la liquidez de las editoras afectadas por las deudas pendientes del Consorcio, la plataforma propone la implementación de una línea de financiación específica que actuará como puente de financiación hasta que el Plan 30/30 "muestre sus efectos" en el mercado.

Para aumentar la compra de libros, la plataforma sugiere la creación del 'Bono Rosalía', una herramienta que contará con un millón de euros para incentivar la compra de ejemplares en gallego en fechas de especial relevancia cultural, como el Día de Rosalía o el Día das Letras Galegas.

CONSOLIDACIÓN Y PROYECCIÓN EXTERIOR

Una vez adoptadas las medidas más urgentes, la plataforma incide en la necesidad de crear estructuras permanentes que garanticen el fomento de la lectura desde la infancia y fortalezcan la cadena de valor de libro. Para ello, recomiendan la creación de un programa integral de animación a la lectura en los centros educativos, especialmente dirigido a las etapas de Educación Infantil y Primaria, con un presupuesto anual de 500.000 euros.

También, el plan comprende el desarrollo de una acreditación oficial de 'Librarías Gallegas', dirigida a aquellos puntos de venta que mantengan un compromiso activo con la difusión de la lengua y la literatura gallegas. La iniciativa contaría en este caso con una dotación de 300.000 euros anuales en ayudas directas para las librerías acreditadas.

Para obtener esta distinción, los establecimientos tendrían que contar con un fondo vivo mínimo del 30% en lengua gallega; desarrollar una promoción activa del libro en gallego; y utilizar el gallego en su cartelería, comunicación y redes sociales.

En este contexto, se propone la creación, impulso y fomento de una distribuidora especializada en libro en gallego que permita mejorar la llegada de los títulos a las librerías y aumentar la rentabilidad de los puntos de venta. La propuesta incluye el establecimiento de incentivos públicos para garantizar una mejora adicional del 10% en el margen comercial de las librerías en las ventas de libros en gallego a través de esta vía.

Sin embargo, la entidad no se limita a consolidar la lengua en Galicia y busca expandir la literatura gallega mediante la creación de un Instituto da Lingua e Cultura Galega no Exterior, inspirado en modelos de promoción internacional como el Institut Ramon Llull o el Etxepare Euskal Institutua.

Asimismo, la propuesta contempla la creación de una comisión técnica destinada a estudiar y desarrollar vías de aproximación entre Galicia y los países y territorios de lengua portuguesa, con el objetivo de facilitar la circulación de obras, autores y proyectos culturales entre Galicia y Portugal.

EL DEPORTE GALLEGO COMO ALTAVOZ

El plan 30/30 contempla dar un paso más allá para garantizar una "verdadera implicación social" y alcanzar nuevos públicos fuera de los ámbitos tradicionales. Con esta finalidad, la propuesta tiene en cuenta medidas que afectan al deporte gallego, para utilizarlo como una herramienta para trasladar la importancia de la lengua gallega y al tejido empresarial, ya que la presencia de la lengua en el ámbito socioeconómico es "imprescindible".

Detalladamente, la plataforma de editoras afectadas apuesta por formalizar acuerdos con los clubes de fútbol R.C. Celta de Vigo y el R.C Deportivo da Coruña para potenciar la lengua. Esto, exponen en su documento, se podría realizar de forma que jugadores comprometidos con el gallego funcionen como altavoces del Plan 30/30, convirtiéndose en referentes para los más jóvenes.

En cuanto al tejido empresarial, la plataforma aboga en sus medidas con tomar como ejemplo iniciativas consolidadas como el 'Foro Peinador' para ampliar la red de empresas integradas en la promoción de la lengua y, por otra parte, crear una marca de distinción de 'Empresas comprometidas co galego'.

Con todo, con el fin de garantizar la aplicación de estas medidas y evaluar su impacto en el sector, la entidad ve necesario crear una Comisión de seguimento e avaliación, que monitorice los resultados y ajuste las estrategias.