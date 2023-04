Edmundo Díaz Conde, novelista: "La realidad, en muchas ocasiones, es demasiado compleja"

Presenta en Galicia 'Mamá', su novela "más personal" y confiesa: "volver a estas calles, para mi, es terriblemente especial"

OURENSE, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gallego de nacimiento y crianza, pero con un cuarto de siglo viviendo lejos de su tierra, Edmundo Díaz Conde es un escritor que ha tocado ya casi todos los palos, pero que vuelve ahora a las librerías con 'Mamá', su trabajo "más personal", en el que rescata una historia íntima, salpicada de recursos de ficción para "darle coherencia", ya que, precisa, "la realidad, en muchas ocasiones, es demasiado compleja".

Lleva 25 años residiendo en Sevilla pero apuntala su 'galleguidad' en las evidencias: sin adquirir el acento sevillano, ya que "las raíces" de Galicia "son inextirpables", destaca. Esta semana ha regresado a su Ourense natal, y a la Compostela en la que estudió, para presentar este último trabajo, editado por Algaida, en el que cuenta una historia propia de juventud.

"Es el cuento más viejo del mundo, una historia entre una madre y su hijo, un cuento muy muy gallego, de una madre que está dispuesta a todo para que su hijo alcance su sueño", destaca, en una entrevista concedida a Europa Press. El narrador, con el que comparte nombre pero que pide no confundir con el autor, nos cuenta como, siendo adolescente, localiza unas cartas de amor secretas que un admirador, un reconocido escritor, dirigió a su madre.

Aunque Edmundo Díaz Conde no la encuadra en el apartado de las 'autobiografías', si no más bien en la "autoficción", garantiza que 'Mamá' es una "novela escrita con el corazón", en la que los "puntos de fuerza" --como las cartas de amor o la profesión de su madre, una modista de alta costura-- son reales. Hasta tal punto que los vestidos de su madre ilustran la contratapa y los fragmentos de las cartas en cuestión, con autorización de su responsable, figuran entre sus páginas.

"Vamos a decir que entre un 70 a un 80% de la novela los hechos sucedieron así, aunque también hay parte de ficción, en este caso por que la ficción nos ayuda a dar coherencia a la realidad. La realidad, en muchas ocasiones, es demasiado compleja", reconoce.

SU TRABAJO "MÁS PERSONAL"

Tras transitar por numerosos géneros y estilos, ¿por qué escribir una novela como 'Mamá' ahora?. El autor lo tiene claro, porque "hay novelas que solo se pueden escribir a cierta edad", en particular, "aquellas que regresan a la juventud". "Llegué demasiado tarde para pedirle perdón a mi madre, y antes no me hubiese atrevido -a escribirla--", explica Edmundo Díaz Conde a Europa Press, reiterando que se trata de su trabajo "más personal" y "más sentido".

La misma emotividad guarda el autor para su regreso 'literario' a Galicia, y el físico, para presentar 'Mamá', un periplo que volverá a llevarlo por las calles ourensanas de su infancia y por la Compostela de su juventud. "Volver a Ourense y a Santiago, volver a esas calles y a esas emociones, para mi, es terriblemente especial", reconoce.

También considera que esta es su "novela más gallega, más ourensana y más compostelana", destacando el protagonismo que tiene en 'Mamá' sus recuerdos de juventud. "El propio libro respira galleguidad, nostalgia, melancolía.." dice Edmundo Díaz Conde, que apunta, a renglón seguido, que los lectores también se encontrarán humor e intriga. Como la vida misma.

Con 20 años, recuerda, "deseaba huir" de su tierra y su entorno. Hoy en día es "verosímil el pensar en regresar" a Galicia. "Me he dado cuenta de que las raíces se quedan en uno para siempre, son inextirpables", dice el autor de 'Mamá', que lo resume en unos versos del poeta ourensano José Ángel Valente: "Alongarme somente foi o xeito de ficar para sempre".