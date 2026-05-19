Eduardo Madina, sobre Zapatero: "Estoy seguro de que es un proceso judicial que va a demostrar su inocencia"

1088424.1.260.149.20260519135400 El exdiputado socialista Eduardo Madina - EUROPA PRESS

VIGO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado socialista Eduardo Madina ha asegurado este martes que ha sido "un shock" conocer la noticia sobre la investigación abierta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso 'Plus Ultra', y ha confiado en que demostrará su inocencia en este proceso.

"Estoy seguro de que este es un proceso judicial que va a demostrar perfectamente su inocencia, en la que yo creo", ha dicho Madina en declaraciones a los medios antes de participar en un acto en Vigo, donde ha señalado que la información ha producido también "shock" en "muchos compañeros del Partido Socialista".

"Solo puedo decir que la persona que yo conocí, el presidente del Gobierno con el que yo traté durante muchos años, es incompatible con los contenidos de una noticia como la que hoy he leído", ha zanjado.