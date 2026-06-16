Educación aspira a captar un centenar de científicos y la oposición le afea "propaganda" y falta de resultados

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en el pleno de la Cámara - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha destacado que el Gobierno gallego aspira a captar un centenar de científicos internacionales con los nuevos programas del Plan galego de investigación e innovación 2025-2027 en su comparecencia en el pleno de la Cámara, en el que la oposición le ha acusado de hacer "propaganda", sin "resultados".

En el hemiciclo, Román Rodríguez ha explicado que son varias las iniciativas que el Ejecutivo autonómico pone en marcha para atraer científicos a Galicia. Una de ellas, según ha explicado, es Talentgal, con la que llegarán a la Comunidad 40 profesionales y para el que está abierta la convocatoria de los 20 primeros.

Por su parte, ha recordado que ya está constituida y con los trámites en marcha para lanzar la primera convocatoria la Fundación Galtia, con la que la Xunta buscará captar a 30 científicos de proyección mundial en los próximos años. Así, ha avanzado que en los próximos días saldrá en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria para ocupar su gerencia.

Asimismo, ha destacado que se está reforzando el programa Oportunius, vinculado a personas con un contrato del Consejo Europeo de Investigación (ERC), que este año sumará cinco nuevos investigadores. Además, ha avanzado que la primera edición del Programa Retorna Talento I+G+i, dirigido a que regresen a su tierra investigadores que en su día marcharon, saldrá en 2027.

"Galicia capta más recursos, impulsa más talento y gana posición en ámbitos científicos y tecnológicos en los que, hace pocos años, era impensable estar liderando", ha resaltado el conselleiro, que ha sostenido la Comunidad gallega es "cada vez más atractiva para investigar, para innovar, para emprender y para desarrollar proyectos de alto valor añadido".

Román Rodríguez ha señalado que la ciencia es una "prioridad estratégica para el presente y para el futuro de Galicia" y ha destacado que la Xunta pone el foco en las tecnologías profundas, tanto la cuántica como la inteligencia artificial; la biotecnología (medicina gnómica, nuevos materiales, farmacología y agroalimentación) y las tecnologías limpias.

En el ámbito de la biotecnología, precisamente, el conselleiro ha avanzado que la próxima semana se aprobará y se presentará públicamente la nueva Estrategia de excelencia de la biotecnología en Galicia 2026-2030, elaborada en colaboración con Bioga, el Clúster Tecnológico Empresarial das Ciencias da Vida de Galicia. Todo ello, ha dicho, después de que la anterior estrategia lograse movilizar 670 millones, crear 30 nuevas empresas y alcanzar más de 2.000 millones de facturación.

IA Y CUÁNTICA

El conselleiro ha señalado que la combinación de inteligencia artificial y biotecnología se plasmará en la futura fábrica europea de IA, "el mayor hito alcanzado", denominada 1HealthAI y que abordará los retos de la salud de una forma integral y será una de las únicas 19 factorías de todo el continente. A este respecto, ha informado de que en estos momentos está empezando la contratación de los primeros perfiles profesionales con el objetivo de que esté operativa en 2028.

En lo referido a las tecnologías cuánticas, ha recordado que Galicia ya logró desplegar entre Santiago y Vigo la línea de comunicaciones ultra-seguras más larga de España, que ahora se ampliará a Portugal. Un ámbito en el que la Xunta ha destacado que se acomete la mayor inversión de la historia en el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga), con un total de 56 millones, con un nuevo supercomputador que multiplicará por siete la capacidad actual y dos computadores cuánticos que se localizarán en el nuevo edificio de la Sionlla que empezará a finales de año.

NUEVA LEY DE CIENCIA E INNOVACIÓN

El conselleiro, que ha puesto en valor los resultados alcanzados, ha sostenido que en el marco del Plan gallego de investigación e innovación 2025-2027, la Xunta destina la "mayor inversión de la historia a la I+G+i", con un total de 1.310 millones. "En concreto, este años incrementamos los fondos, un 9% más que el año pasado y el doble de hace cinco", ha descrito.

Asimismo, se ha referido a la futura de Ley de ciencia e innovación, para asegurar que la Xunta trabaja para que entre en vigor en 2027. Según ha afirmado, la previsión es que "el texto ya articulado pueda publicarse y someterse a consulta pública este otoño".

Por último, ha destacado que otro de los proyectos con más alcance internacional en el que la Comunidad aspira a estar muy presente es la iniciativa vinculada al CERN para construir en Galicia un prototipo del futuro colisionador de partículas en la frontera entre Francia y Suiza. Para ello, en este momento está abierta la consulta preliminar al mercado para que empresas interesadas en su construcción puedan participar.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El portavoz de Educación del Grupo Socialista, Aitor Bouza, ha iniciado su intervención en el debate exigiendo al conselleiro que "quite sus manos de la PAU" después de acusarlo de aprovechar la polémica con los exámenes de este año para aumentar la "injerencia" del Gobierno gallego en la prueba.

Dicho esto ha asegurado que la Xunta castiga a la ciencia y ha acusado al conselleiro de "mentir" cuando habla de un incremento en las partidas cuando, según ha denunciado, la realidad es que el presupuesto del plan gallego pasó de 214 millones consolidados en 2025 a 191 en las cuentas para este año 2026.

El parlamentario del PSdeG ha sostenido, además, que en el ejercicio 2025 se dejaron sin ejecutar más de 100 millones de euros sin que se explicasen "a donde fueron los fondos que faltan" y ha acusado al conselleiro quitar la 'D' de I+D+i para poner la 'P' de 'Propaganda' y acudir al Parlamento a "presumir de algo que es falso".

Todo ello antes de asegurar que Román Rodríguez "vende humo" al anunciar de nuevo que empezarán con los trabajos para elaborar la Ley de ciencia de Galicia que, según ha dicho, ya había sido prometida en 2023.

"BOMBAS DE PALENQUE"

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha asegurado que si el ecosistema investigador en Galicia avanza es gracias a "su enorme esfuerzo por salir adelante con enormes carencias" y ha acusado al PPdeG de "perder 16 años" en este ámbito por no priorizarlo.

La parlamentaria del BNG ha sostenido que en Galicia no hay programas propios para consolidar la carrera investigadora, más allá de las convocatorias Juan de la Cierva y Ramón y Cajal que, conforme ha apuntado, "proceden del Estado".

Dicho esto, ha criticado que el conselleiro acuda a la Cámara a anunciar programas ya avanzados en 2025 como el Retorna Talento. "Lo que necesita el personal científico es seriedad y no bombas de palenque, que cada vez que usted viene aquí se escuchan pero que nunca llegan a materializarse", ha indicado.

La diputada del BNG, asimismo, ha criticado la falta de avances en la Fundación Galtia, al asegurar que tras ser anunciada en febrero de 2025, aún no tiene ni gerencia ni dirección científica y está rodeada de "absoluta opacidad".

Además, ha asegurado que tiene pinta de ser "un bluf" para intentar "resolver un problema que existe en la contratación de personal en los centros de investigación".

Enfrente, el diputado del PPdeG Julio García Comesaña ha puesto en valor el trabajo de la Xunta en este ámbito, con "proyectos de futuro para crear oportunidades, generar empleo y competir con un mundo cada vez más exigente".

Además, ha criticado el "relato pesimista" de la oposición, al que, según ha dicho, este martes el BNG introduce un "punto festivo con las bombas de palenque" pero sin salir del "pesimismo". "Galicia si tiene ambición, tiene más inversión en I+D+I que nunca", ha señalado.