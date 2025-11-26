Educación reitera la demanda al Gobierno de reducir al 10% el IVA aplicado a obras en centros educativos

Román Rodríguez, en su visita al CEIP Francisco Vales Villamarín - MIGUEL MIRAMONTES

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha vuelto a incidir este miércoles en la necesidad de reducir al 10% el IVA aplicado a obras de construcción, de reforma o rehabilitación en centros de enseñanza públicos.

Esta ha sido la petición que ha lanzado al Gobierno central en su visita al CEIP Francisco Vales Villamarín (Betanzos), donde además ha destacado que el centro ha terminado la segunda fase de rehabilitación con una inversión de 910.000 euros por parte de la Xunta, a la que se suman otras reformas en el colegio con un total de 2,78 millones de dinero invertido.

Del mismo modo, el conselleiro ha insistido en que el Gobierno estatal debe habilitar un plan nacional de mejora de infraestructuras educativas para que los gastos no recaigan únicamente en los presupuestos autonómicos y en los fondos europeos.

Además, ha recordado que a día de hoy están terminadas, en ejecución o comprometidas cerca de 3.000 actuaciones del Plan de nueva arquitectura pedagógica de la Xunta, con una inversión de más de 331 millones de euros. Sin embargo, también ha reiterado su compromiso de llegar a los 500 millones hasta el año 2028.

De esta forma, ha destacado que en los Presupuestos de la Xunta para el año 2026 se incluyen 73,6 millones para obras en centros educativos y se ha comprometido a licitar las primeras 16 actuaciones antes de que acabe el año.