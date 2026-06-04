Educación urge "explicaciones" por los "errores" en las pruebas de la PAU, en cuyo diseño para 2028 confía en participar

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su intervención en Santiago. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez, ha urgido "explicaciones" y ha apelado a investigar y evaluar las "responsabilidades" por los "sucesivos errores" registrados en las pruebas de acceso a la universidad (PAU) --con especial polémica en torno al debate de Dibujo Técnico--.

"No se puede banalizar", ha esgrimido el conselleiro, en relación al diseño de unas pruebas en el que confía en participar para el ejercicio de 2028. A tal fin, la Xunta ha emprendido el proceso para actualizar la normativa gallega de la conocida como selectividad, en la que, como ha reiterado este jueves, ahora la Xunta no tiene "nada que ver", sino que depende "del grupo de trabajo" en cuestión y de las universidades.

Así lo ha remarcado, en declaraciones a los medios, en los dos actos que tenía en Santiago este jueves: la presentación de la Unidade Mixta de Investigación SunRock-USC-Xunta, y de la oferta de nuevo ingreso en FP para el próximo curso.

"Hay que investigar y ver qué pasó. Evaluar las responsabilidades para que esto no vuelva a suceder y se puedan evitar estos problemas. Tenemos que tomarnos en serio esta prueba", ha esgrimido, además de incidir en que su departamento habla con la Confederación Interuniversitaria de Galicia (CIUG) "constantemente" y le hará llegar su "preocupación objetiva" por lo sucedido.

Román Rodríguez ha avisado de que lo ocurrido en las pruebas "no es una cuestión nada banal" porque "la sucesión de errores" detectados supone "un gran perjuicio para miles de familias" --este año se examinan más de 13.000 alumnos--. Son unos exámenes, ha agregado, que generan "mucha ansiedad" tanto en los estudiantes como en sus progenitores.

"Estamos viendo que es necesario tratar esto con más mimo, si se quiere decir de un modo muy gráfico. Es obvio que hay una sucesión de errores, que hay que saber de dónde surgen, evaluar las responsabilidades y pedir explicaciones porque no es nada banal", ha aseverado.

UNA PRUEBA QUE "POR SU CONCEPCIÓN" YA "PERJUDICA A GALICIA"

Lo ha hecho antes de insistir en que es "importante", además, ser "conscientes" de que esta prueba "perjudica" a Galicia "ya por su concepción", coyuntura que ha vinculado con que "el Ministerio no ha sido capaz de diseñar un examen conjunto de las comunidades y mantiene una anomalía que no se explica de un módo fácil", en relación a que haya "siete caminos diferentes para una puerta única".

Al respecto, ha insistido en la necesidad de homogeneizar y, como argumento, ha apuntado que comunidades como Galicia que, en informes internacionales como PISA u otros, "ocupa los primeros puestos de España" en disciplinas como inglés, matemáticas o comprensión lectora, tras las PAU quedan "en los peores" puestos. "Tenemos que avanzar hacia una homogeneización y evitar que haya errores que impactan en el alumnado de un modo tan obvio", ha remarcado.

MODIFICACIÓN NORMATIVA

"Hay que saber qué pasó, cómo se adoptan las decisiones, para que en el futuro esto no vuelva a pasar", ha continuado y ha incidido en el impacto en los estudiantes que han superado un Bachillerato "intenso" --ha explicado que su propio hijo lo pasó recientemente--. Por ello, ha insistido en pedir "explicaciones objetivas", además de recalcar que "la Xunta no participa en nada".

Preguntado acerca de si considera que los errores se evitarían si participase, el conselleiro ha esgrimido que "no tiene nada que ver una cosa con la otra", pero se ha reafirmado en que lo que plantea y para lo que impulsará la modificación normativa correspondiente es para participar en el diseño de las pruebas para 2028. "Algo tan raro como homologarnos a muchas comunidades que ya tienen participación", ha zanjado.

"HAY QUE ABRIR UNA INVESTIGACIÓN"

En la misma línea, también este jueves, la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, a preguntas de los medios sobre esta cuestión, ha lamentado que la "preocupación" habitual de los jóvenes que se presentan a estas pruebas "se haya visto incrementada por un cúmulo de errores absolutamente incompresibles".

Por ello, ha subrayado que "debe abrirse una investigación" para "depurar responsabilidades de quién ha hecho este desastre". En todo caso, ha remarcado que la Xunta "no tiene responsabilidad en este cúmulo de errores".