Los exconselleiros Elena Muñoz y Jesús Vázquez, senadores del PP de Galicia por designación autonómica

Actualizado 21/06/2019 15:28:44 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hasta hace una semana alcalde de Ourense, Jesús Vázquez Abad, y la ya expresidenta del PP de Vigo, Elena Muñoz, serán los dos nombres propuestos por los populares para ser nombrados senadores por designación autonómica en el pleno del Parlamento de Galicia del próximo martes.

El encargado de anunciarlo ha sido el secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, en una rueda de prensa celebrada una hora antes de que venciese el plazo, en torno a las 13,30 horas de este viernes, para que los grupos inscribiesen sus candidaturas en la Cámara autonómica. Según ha explicado, ambos candidatos son "la mejor elección" para representar a Galicia en el Senado.

Elena Muñoz Fonteriz es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Vigo (UVigo). Desde que accedió en 1999 a la escala superior de Finanzas de la Xunta, estuvo ligada a la Administración gallega hasta que en 2012 fue nombrada conselleira de Facenda por el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Ocupó este asiento en el Gobierno gallego hasta el 2015, cuando fue designada candidata a la Alcaldía de Vigo. Tras la mayoría absoluta de Abel Caballero en aquellos comicios, permaneció como líder de la oposición en la corporación municipal hasta este 2019.

Muñoz dimitió como presidenta de los populares de Vigo y rechazó recoger su acta de concejal en el Consistorio olívico tras las elecciones del pasado 26 de mayo, en las que no solo no consiguió acabar con la mayoría absoluta del regidor socialista --con 20 concejales de 27--, sino que el grupo del PP bajó su representación de siete a cuatro ediles.

JESÚS VÁZQUEZ ABAD

Jesús Vázquez Abad es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y doctor 'cum laude' en Ciencias Económicas y Empresariales por la UVigo. En la docencia, actualmente es profesor titular del Departamento de Organización de Empresas y Márketing en la UVigo. Fue decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de Ourense en 2006.

Fue elegido diputado en el Congreso en las elecciones generales de 2008, y a nivel orgánico fue presidente de la comisión nacional de universidades del PP. También formó parte del Gobierno de Feijóo como conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria desde 2009 hasta 2015, año en el que consiguió ser elegido alcalde de Ourense con una minoría que no le permitió aprobar ninguno de los presupuestos del Ayuntamiento durante su mandato.

En los comicios municipales del pasado 26 de mayo, el PP de Ourense perdió tres concejales y la opción de liderar el Consistorio, si bien un acuerdo firmado con Democracia Ourensana (DO) les permitirá formar parte de un gobierno bipartito. No obstante, Vázquez Abad ya confirmó que no participaría en él.

Sobre su futuro en la política municipal, Miguel Tellado ha asegurado que "compatibilizará" su escaño en el Senado con la Presidencia del PP local de Ourense y su acta de concejal.