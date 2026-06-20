ElPulpo presenta un ERTE para 15 trabajadores en su sede de A Coruña durante ocho meses

Archivo - Diseños cómodos, de calidad y perfectos para cualquier ocasión en la nueva colección de verano de elPulpo - CORTESÍA ELPULPO - Archivo

A CORUÑA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca gallega textil ElPulpo ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para 15 trabajadores de personal corporativo de su sede central en A Coruña, el cual tendrá una duración de ocho meses.

Así lo detallan fuentes de la compañía a Europa Press, que explican que intentarán incoporar a estos empleados "lo antes posible progresivamente". Ni tiendas ni puntos de venta están afectados por este ERTE.

Además de refinanciar su deuda, en este proceso de reestructuración la compañía ha decidido conceder al grupo portugués Pontus Supremus la licencia de Nanos --que compró en 2023-- para explotarla durante cinco años.

Y es que la empresa gallega considera que estaba "sobredimensionada" con Nanos, de modo que opta por quedarse solo con la marca ElPulpo para potenciarla.

"Esta medida se enmarca dentro del proceso de transformación y fortalecimiento de elPulpo y tiene como objetivo preservar el empleo, garantizar la sostenibilidad del proyecto empresarial y acompañar la evolución de la organización hacia un modelo más eficiente, flexible y competitivo", explica la empresa textil en un comunicado este sábado.

Esta empresa gallega creada en 2025 cuenta en España con una decena de tiendas, 30 córners en El Corte Inglés y tiene presencia en más de 200 puntos de venta multimarca. Cuenta alianzas con la con la Real Federación Española de Fútbol y el Celta de Vigo, entre otros.