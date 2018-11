Emergencias de Galicia confirma que Caballero no contactó con el 112 tras el accidente del Marisquiño

Actualizado 22/11/2018 16:35:36 CET

Afectados denuncian que son "ignorados" por las instituciones y piden señalar responsables "con nombre y apellidos"

VIGO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Marcos Araújo, ha confirmado este jueves que ni el alcalde de Vigo ni su concejal delegado de Seguridad se pusieron en contacto con el CIAE 112 para informar de la situación o para solicitar medios de emergencias cuando se produjo el accidente de O Marisquiño, en el que resultaron heridas más de 460 personas.

Así lo ha trasladado durante su comparecencia en la comisión de investigación creada en el Parlamento de Galicia sobre el accidente, en la que ha dado a conocer el despliegue de medios realizado por el 112 Galicia tras tener conocimiento, a raíz de la llamada de un particular poco antes de la medianoche, de que se había producido un hundimiento en el lugar donde se estaba realizando un concierto y que había personas que se habían caído al mar.

Marcos Araújo ha señalado que "nadie" del Ayuntamiento de Vigo contactó con la central de emergencias del 112 y ha explicado las dificultades que el centro de coordinación tuvo para hablar con algún responsable de los efectivos municipales de emergencias. De hecho, ha apuntado, Abel Caballero es "de los pocos alcaldes con los que el 112 no puede hablar directamente" porque no ha facilitado un contacto telefónico para llamarle en caso de emergencia, sino un teléfono del Ayuntamiento "en el que no hay nadie por las noches".

Con respecto al despliegue de medios, el gerente de la Axega ha señalado que, "indudablemente", el gobierno municipal de Vigo "no activó el PEMU (Plan de Emergencias Municipal)" porque, de haberlo hecho, tendría que notificarlo al CIAE 112, que activaría de forma automática el Plan Territorial de Emergencias de Galicia. Además, ha añadido, el PEMU de Vigo está "sin actualizar desde 2007" y no contempla el festival O Marisquiño, pese a ser un evento multitudinario.

Marcos Araújo ha señalado que, en el caso de este accidente, "falló la prevención" y ha recordado que es el Ayuntamiento el responsable de hacer las inspecciones de los lugares donde se autorizan eventos, algo que "no se hizo de manera adecuada".

En todo caso, ha defendido que la Axega movilizó todos los recursos que se estimaron necesarios y que, en dos horas y media, la intervención estaba encauzada y los heridos graves trasladados.

FALTA DE COORDINACIÓN

Por su parte, los representantes de BNG y En Marea se han referido a la "falta de coordinación" en los servicios de emergencia durante la intervención tras el accidente y han aludido a los problemas que la Xunta tiene en la integración de los diferentes efectivos de emergencias en Galicia.

El diputado del BNG Luís Bará ha señalado que algunos trabajadores refirieron un "caos" tanto en los traslados de heridos, como en la coordinación entre los diferentes servicios de emergencia o incluso en el sistema de comunicación entre ellos. "Hay mucho que mejorar para dar una respuesta más ágil, eficaz, coordinada y con más medios", ha añadido.

Carmen Santos, de En Marea, ha expresado su sorpresa por que, ante una "emergencia extraordinaria" como fue el accidente de O Marisquiño, no se hubiera activado el plan de emergencias municipal en Vigo. Asimismo, ha cuestionado que la Xunta no tenga mecanismos para instar al gobierno municipal vigués a actualizar y revisar su Plan de Emergencias.

PLATAFORMA DE AFECTADOS

Mientras, la plataforma de afectados del accidente, cuyo representante también ha comparecido este jueves en la comisión, ha lamentado que están siendo "ignorados" por las instituciones, y han reclamado que se sepa "la verdad" sobre el siniestro, y "que se señale al responsable o responsables con nombre y apellidos" para que "algo así no vuelva a ocurrir".

El portavoz de la plataforma, Julio López, ha apuntado que el único respaldo que tienen, con asesoramiento jurídico y asistencia psicológica, es la oficina puesta en marcha por la Federación Vecinal Eduardo Chao de Vigo. "¿Dónde está el calor prometido desde el Ayuntamiento?", ha cuestionado, y ha añadido que la oficina que se abrió, "tarde", desde la administración municipal, funcionó "unas horas" y la única atención que recibieron fue para facilitar sus datos y esperar una llamada que nunca llegó.

"Pedimos que se nos escuche y se nos atienda, porque estamos siendo ignorados y vapuleados", ha sentenciado, al tiempo que ha valorado la "sensacional labor" de los equipos de emergencia que atendieron a los heridos y sus familias en el momento del accidente.

Julio López ha afirmado que las necesidades de las víctimas son ahora muy parecidas a las del momento del accidente, y que están recibiendo la atención médica y psicológica que ellos mismos se buscan, o bien en el ámbito público o en el privado. "No hay un sitio concreto a dónde dirigirse, y hay un problema de costes de tratamientos, rehabilitación, etc", ha añadido.

Con respecto a la creación de la comisión de investigación en el Parlamento, y a la posición del alcalde de Vigo, Abel Caballero, y del grupo parlamentario del PSdeG, Julio López ha confirmado que ni el grupo socialista ni el regidor olívico han contactado con la plataforma ni se han reunido con ellos. "No entendemos la posición del PSdeG, no sabemos si prefieren mirar a otro lado, a la espera de la resolución de un juez", ha aseverado.

"RESPUESTA CONJUNTA"

El diputado nacionalista Luís Bará ha criticado, con respecto a la atención a las víctimas, la ausencia de una "respuesta conjunta" por parte de las tres administraciones implicadas (Ayuntamiento, Xunta y Puerto), y ha reclamado un "protocolo" para casos como el de este accidente, en el que las instituciones se coordinen para atender a los afectados, en lugar de "sacudirse" la responsabilidad.

En la misma línea, Carmen Santos ha tildado de "inaceptable" que una entidad vecinal tenga que "sustituir" la atención que deberían prestar las instituciones públicas.

El representante del PP en la comisión, Alberto Pazos, ha advertido de que "sería injusto generalizar" sobre las responsabilidades, ya que cada administración tiene las suyas. "Que cada palo aguante su vela. Hay que determinar lo que tendría que hacer cada administración, y si lo hizo", ha matizado.

Además, ha señalado que los efectos del accidentes fueron "limitados" gracias a que existía un plan de autoprotección de la organización del evento, aunque éste no fue registrado ante la Xunta.