El empresariado gallego, "ojo avizor" sobre la evolución en Venezuela

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El empresariado gallego se mantiene "ojo avizor" sobre la evolución en Venezuela "en los próximos meses" tras la intervención de Estados Unidos, por los eventuales efectos "indirectos" para los intereses de la comunidad.

"La repercusión en la empresa gallega no es muy importante", ha señalado el presidente de la patronal gallega, Juan Vieites, a preguntas de los periodistas este jueves en un acto en Santiago, y en relación tanto a exportaciones como importaciones de Venezuela, con una balanza comercial "negativa".

En cualquier caso, ha abogado por ver "si esto no avanza en otras direcciones" o hacia "otros países" y "siempre hay que estar pendiente porque siempre hay derivaciones, no directas sino indirectas". "Eso realmente puede producir mucha incertidumbre y el mundo empresarial gallego también está ojo avizor a ver qué pasa y cómo evoluciona en los próximos meses", ha apostillado.

Por su parte, el conselleiro de Emprego, José González, ha reiterado, también a cuestiones de la prensa, que "la Xunta tiene un contacto muy directo con toda la diáspora" y es "permanente" con los gallegos en Venezuela, con "vías de apoyo siempre abiertas" que "en situación de dificultad se pueden incluso ampliar".

Tanto los gallegos como el resto de los venezolanos, según la Xunta, "tenían una demanda de libertad" y lo que reclama el Gobierno gallego es "que cuanto antes se avance en la consecución de una democracia plena en Venezuela".

En todo caso, González ha llamado a "ser cautos" y "esperar a ver cómo evoluciona", con la convicción de que "es unánime la petición de que haya una democracia plena y se pueda vivir en libertad".

En el ámbito energético, ha constatado que Repsol "tiene unos intereses importantes" y por eso ha esperado que el Ejecutivo central "defienda los intereses" de las empresas españolas.

Por parte de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Vieites, "desde el punto de vista del mundo del petróleo", ha comentado que "estos movimientos geopolíticos que se están produciendo hacen que también las empresas tengan que buscar campeones a nivel europeo e internacional", para que "el abastecimiento de la materia prima sea en unas condiciones que puedan servir a sus intereses y a los que sirven".

En este sentido ha apelado a "las economías de escala" y ha dicho que en ellas "las energías juegan un papel fundamental, en este caso la energía fósil".

En este escenario, interrogado sobre movimientos como los que se producen entre Galp y Moeve, ha constatado que "serán los accionistas los que tomen las decisiones oportunas para poder llevar adelante una fusión" y ha considerado que "bienvenido sea siempre que eso repercuta en el mundo empresarial de una manera positiva".