Empresarios gallegos creen que el presupuesto de la Xunta para 2027 revitalizará "la economía y el empleo"

VIGO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha considerado que el presupuesto de la Xunta para 2027 "podrá revitalizar la economía gallega y el empleo en Galicia".

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press en el marco de su visita a la Feria de Conxemar, en Vigo, tras reunirse en la mañana de este martes con el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos.

Vieites ha asegurado que se ha tratado de un encuentro "muy positivo" en el que ambas partes estuvieron en la misma "línea", subrayando que las cuentas autonómicas serán de "estabilidad" para crecer y dar valor añadido a la inversión en Galicia.

Según ha apuntado, los presupuestos están fundamentalmente orientados hacia temas sociales y a la inversión, a través de la innovación y la internacionalización de las empresas.

FISCALIDAD

"Desde mi punto de vista, hemos buscado que también la fiscalidad sea un poco más amigable con la empresa para poder crear empleo y crecimiento", ha destacado, refiriéndose también al diálogo social y al apoyo, con la financiación adecuada, del desarrollo del plan pactado con UGT.

"Son unos presupuestos que creemos que pueden revitalizar la economía gallega y el empleo en Galicia y eso es fundamental", ha insistido. "Tenemos una magnífica comunidad autónoma, estable y que apuesta por la empresa", ha destacado.

En cuanto a la partida destinada a la vivienda, que crecerá más que la media, ha dicho que es "positivo" porque en ocasiones hay un "déficit" de viviendas para que los trabajador tengan un lugar para vivir, hablando también de las inversiones que irán a parar a formación e innovación para adecuarla hacia los puestos de trabajo existentes.